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Afyonkarahisar'da zincirleme felaket! 9 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 19:53 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 20:14
Afyonkarahisar’da zincirleme felaket! 9 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

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Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar - İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışında sürücüleri henüz belirlenemeyen 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı (İHA)Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı (İHA)

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 18 kişi ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da zincirleme felaket!

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