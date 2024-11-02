Gaziantep’te başıboş köpek dehşeti: 8 yaşındaki Yusuf ağır yaralandı

Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen başıboş köpek terörü, bu kez 8 yaşındaki Yusuf B.'yi hedef aldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde sokakta yürüyen Yusuf, 5 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Güçlükle kurtulan küçük çocuğun yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar oluştu.
Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yusuf'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
Gerekli tedavilerin ardından taburcu edilen küçük Yusuf'un, önümüzdeki günlerde uzman hekimler tarafından tedavisine devam edileceği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.