SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Gaziantep'te başıboş köpek dehşeti: 8 yaşındaki Yusuf ağır yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Yusuf B., yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 17:53 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 18:11
Gaziantep’te başıboş köpek dehşeti: 8 yaşındaki Yusuf ağır yaralandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen başıboş köpek terörü, bu kez 8 yaşındaki Yusuf B.'yi hedef aldı.

8 yaşındaki Yusuf, 5 başıboş köpeğin saldırısına uğradı (İHA)8 yaşındaki Yusuf, 5 başıboş köpeğin saldırısına uğradı (İHA)

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sokakta yürüyen Yusuf, 5 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Güçlükle kurtulan küçük çocuğun yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar oluştu.

8 yaşındaki Yusuf, 5 başıboş köpeğin saldırısına uğradı (İHA)8 yaşındaki Yusuf, 5 başıboş köpeğin saldırısına uğradı (İHA)

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yusuf'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

8 yaşındaki Yusuf, 5 başıboş köpeğin saldırısına uğradı (İHA)8 yaşındaki Yusuf, 5 başıboş köpeğin saldırısına uğradı (İHA)

Gerekli tedavilerin ardından taburcu edilen küçük Yusuf'un, önümüzdeki günlerde uzman hekimler tarafından tedavisine devam edileceği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’den acı haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı
CHP’de Esenyurt depremi! Mansur Yavaş ve Burcu Köksal’dan olay sözler: Yörüngesini şaşıranlar var
Beşiktaş’ın Kasımpaşa maçı ilk 11’i belli oldu!
Narin Güran’ın cesedini gömen Nevzat Bahtiyar’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Kırmızı arabasıyla arama çalışmalarına katılmış
İngiltere’den skandal liste Türkiye’ye seyahat uyarısı! Batı neyin hazırlığını yapıyor?
Narin cinayetinde pes dedirten olay! Baba Arif Güran’dan tutuklu Enes Güran’a mide bulandıran nashit: Kendini dik yap, dik tut
ABD’de seçimde hile iddiası: Teksas karıştı! Rusya müdahalesi iddiası! Son anketlerde Trump mı önde Harris mi?
İşten çıkarmadılar izne çıkardılar! TUSAŞ saldırısındaki teröristin diğer kardeşi de CHP’li belediyede çalışan çıktı
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz teklif! Son karar Mourinho’nun
CHP’li Kartal Belediyesi’nde işçiler greve gitti! Sokaklarda çöp dağları oluştu | İstanbul’a yakışmayan görüntüler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: Bakanlık avukatları sürece müdahil olacak
İspanya’da felaketin bilançosu ağırlaşıyor: Valensiya’da 2 bin kişi kayıp! Araçlarda cesetler var
İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz
Rekor geldi! Ticaret Bakanı Bolat, Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı | İsrail’le 1 dolarlık ticaret bile yapılmadı
SON DAKİKA