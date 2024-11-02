Evin ısınması için kombi kaç derece olmalı? Doğru kombi kullanımı ile tasarruf edin!

Kombi kaç derece olmalı sorusunun yanıtı havaların soğuması ile birlikte daha sık araştırılmaya başlandı. Konfor şartları bakımından evin odalarının farklı sıcaklıklara sahip olması önem arz ediyor. Evinizde yer alan odalar için uygun sıcaklık değerini bilir ve bu mekanları bu sıcaklık değerlerine göre ısıtırsanız kombi kullanımınızı verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Peki bunun için nasıl bir yöntem uygulanmalı? İşte habere ilişkin merak edilen detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
KOMBİ KAÇ DERECEDE ISITIR?
Kombilerin genellikle en düşük ayarı 30-35 derece ile başlar. Ancak bu ısı, evde tam anlamıyla ısınmak için yeterli olmayabilir.
Evinizin salonunda 20°C bir sıcaklık için kombinin 55- 60°C'de çalıştırılması yeterli olacaktır.
(Takvim Foto Arşiv)
70 dereceye kadar yakılabilir
Daha soğuk havalarda ise bu sıcaklık yeterli olmayabilir. Bu durumda ise kombinin 70 dereceye kadar yakılması tavsiye edilir. Kış aylarının gelmesiyle beraber evde ısınmanın tasarruflu yolları araştırılıyor. Havalar soğudukça kombi değerlerinde değişkenlik normal kabul edilir.