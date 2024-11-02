9 aylık bebeğe istismarda bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı olan Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.
9 aylık bebeğe istismarda bulunan baba.
GÖZALTINA ALINDILAR
Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı.
Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bebek ise devlet korumasına alındı.
Tutuklanan babanın cezaevinde ölü bulunduğu öğrenildi.