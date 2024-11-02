9 aylık bebeğe istismarda bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı olan Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi.



İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.