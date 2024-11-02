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Ankara'da üniversiteli kızları otobüste taciz eden sapık yakalandı

Ankara'da üniversiteli kızları otobüste taciz eden A.H.E., evinin balkonundan atlarken yakalandı! 14 suç kaydı bulunan sapığın peşine düşen emniyet güçleri, olay sonrası başlattıkları operasyonda şüpheliyi Sincan'daki evinde gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 00:17 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 00:51
Ankara’da üniversiteli kızları otobüste taciz eden sapık yakalandı

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Ankara'da üniversiteli kızları otobüste taciz eden sapık, evinin balkonundan atlamaya çalışırken yakalandı.

Altındağ ilçesinde otobüste üniversite öğrencisi kızlara bakarak uygunsuz davranışlar sergileyen ve onları yurtlarına kadar takip eden sapık A.H.E.'nin görüntüleri sosyal medyada infiale neden oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri sapığın peşine düştü.

Sincan ilçesindeki evinin balkonundan atlamaya çalışan sapık A.H.E., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin daha önce 14 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ankara'da üniversiteli kızları otobüste taciz eden sapık yakalandı

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