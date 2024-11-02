Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde meydana geldi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde meydana geldi.
ŞAHIS TESPİT EDİLDİ
Edinilen bilgilere göre, bir marketten 15 bin TL'lik zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.
OYUNCU ÇIKTI
Gündeş'in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı öğrenildi.
Genellikle Avcılar bölgesinde yaşadığı söylenilen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı. Oyuncunun emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.