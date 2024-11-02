Ümit Gündeş'in tutuklanma anları. (İHA)

ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, bir marketten 15 bin TL'lik zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.