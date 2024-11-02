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İstanbul'da marketten zeytinyağı çalan kişi dizi oyuncusu çıktı! O anlar kaydedildi

Ümit Gündeş isimli bir kişi, İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağını çaldı. Polisler konuyla ilgili ihbar üzerine harekete geçti. Gündeş'in oyunculuk yaptığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 12:04 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 12:21
İstanbul’da marketten zeytinyağı çalan kişi dizi oyuncusu çıktı! O anlar kaydedildi

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Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde meydana geldi.

Ümit Gündeş'in tutuklanma anları. (İHA)Ümit Gündeş'in tutuklanma anları. (İHA)

İstanbul'da marketten zeytinyağı çalan kişi dizi oyuncusu çıktı!

ŞAHIS TESPİT EDİLDİ
Edinilen bilgilere göre, bir marketten 15 bin TL'lik zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.

Ümit Gündeş (İHA)Ümit Gündeş (İHA)

OYUNCU ÇIKTI
Gündeş'in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı öğrenildi.

Genellikle Avcılar bölgesinde yaşadığı söylenilen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı. Oyuncunun emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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