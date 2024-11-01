Narin Güran’ın babası Arif Güran cinayetin sebebini açıkladı! Nevzat Bahtiyar’ı işaret etti: Dalga geçtim intikam için yaptı

Diyarbakır Bağlar'ın kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın (8), 19 gün sonra cesedine ulaşıldı. Olay aylar geçmesine rağmen aydınlatılamadı. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Öte yandan Nevzat Bahtiyar'a 9 Eylül'de yaptırılan olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı.

'ÜZERİNE TAŞ BIRAKTIM'

Görüntülerde, elleri kelepçeli mahalleye getirilen Bahtiyar, Narin'in cesedini Salim Güran'dan ilk nerede ve nasıl aldığını jandarmaya ve soruşturma savcısına tarif etti. Bahtiyar, Narin'in Salim Güran'ın aracında ön yolcu koltuğunda olduğunu ve Güran'ın 'Bunu kaybet' dediğini belirterek, "Kaybetmezsen ailenin başına ne geleceğini biliyorsun, dedi. Mecbur kaldım. 200 bin TL vereceğini söyledi. Battaniyenin içinden çıkardık. Bagajdaki çuvalı aldım. Birlikte çuvala koyduk. Narin'in üzerinde çanta vardı. Kırmızı terliği ayağındaydı. Birlikte arabamın arka koltuğunun alt tarafına koyduk. Dereyi göstererek oraya götür dedi" diye konuştu. Dere yatağına götürülen Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini nasıl götürdüğünü tarif etti.



'İNADINA YAPTI'

Baba Arif Güran, ailesini savunurken tekrardan diğer tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti. Bahtiyar ile daha önce kekeme olduğu için dalga geçtiğini dile getiren Güran, aralarında araba ticareti konusunda anlaşmazlık olduğunu da söyledi. Güran, Bahtiyar'ın intikam almak için kızı Narin'i öldürdüğünü iddia etti.