PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda feci kaza! 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası otoyoldaki trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 01:18 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 01:18
İstanbul-İzmir Otoyolu’nda feci kaza! 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı: Ölü ve yaralılar var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası otoyoldaki trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düştü.

Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 9 YARALI

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, 1'ini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Ölen kişinin cesedi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in DEM’le bir olup savcı Akın Gürlek’i tehdit etmesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sert tepki
CANLI | İsrail’den acil tahliye emri! Ateşkes muamması sürüyor! Soykırımcıdan Baalbek’e yoğun bombardıman
İsrail basını duyurdu: İran’dan İsrail’e Irak toprakları üzerinden intikam saldırısı!
PKKsever başkan Ahmet Özer için CHP ve DEM’in Esenyurt mitinginde skandal! CHP’li vekiller polise saldırdı
TOKİ gelecek yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak!
CHP ile terörün Dem’i el ele: Provokatif miting ilgi görmedi
Başkan Erdoğan’dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Pide yerine kalp, kıymalı börek yerine taşlık, kebap yerine de kanatlı eti! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesi
Osmaniye’de deprem konutları sahiplerini buldu! Bakan Kurum: Alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
CHP’de Esenyurt krizi! Mansur Yavaş Saraçhane tadındaki tiyatroyu gördü İstanbul’a gitmiyor | Ekremciler hedefe koydu
Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran’dan bomba iddia: Nevzat’la dalga geçtim intikam için yaptı
Bağdat’ta dörtlü zirve! Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi için tarih verdi
HAVA DURUMU | Tarih verildi! İstanbul’a kar geliyor! Bugün hava nasıl?
Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Togg’un yeni rengi Ayder!
SON DAKİKA