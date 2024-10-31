İstanbul-İzmir Otoyolu’nda feci kaza! 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası otoyoldaki trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası otoyoldaki trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düştü.
Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarptı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ 9 YARALI
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, 1'ini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Ölen kişinin cesedi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.