İstanbul Sarıyer’de atık su sorunu! Vatandaşlar isyan etti

Vatandaşlar çözüm çağrısında bulundu. (İHA)





"ÇEKİLMEZ BİR HALE GELİYOR"

Özellikle yaz aylarında sorunun çekilmez bir hale geldiğini belirten mahalle sakini İsmail Gökyıldız, "Yaz aylarında burada felaket bir koku oluyor, yukarıdaki sitelerin tuvaletleri hep buraya bağlı, bir iki sefer yetkililer gelip baktılar yapamadılar, iki tane boru koydular gittiler. Şu anda burada rezalet bir koku var zaten. Bizim evlerimiz az ileride çekilmez bir hale geliyor bu sıkıntı. Dere buradan geçiyor. Vermişler buradan, kanallara bağlamamışlar dışarı bırakmışlar buradan böyle akıp gidiyor. Bir kaç tane boru getirdiler yapacağız dediler bırakıp gittiler. En az 30 senedir burası böyle akıp gidiyor. Kış olduğu zaman da burası taşıyor her taraf berbat oluyor, pis koku buralarda kalıyor" dedi.