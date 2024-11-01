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İstanbul Sarıyer'de atık su sorunu! Vatandaşlar isyan etti

İstanbul'un göbeği Sarıyer'de evlerinin bahçesinden geçen atık su borusu vatandaşları isyan ettirdi. Mahalleli yıldır çözülemeyen sorun için İSKİ ve Sarıyer Belediyesi'nden çözüm beklediklerini söyledi.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 10:02 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 10:02
İstanbul Sarıyer’de atık su sorunu! Vatandaşlar isyan etti

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İstanbul Sarıyer Tarabya Şalcıkır Caddesi'nde yaşayan vatandaşlar, evlerinin bahçelerinden geçen atık su borusunun neden olduğu sorunlar nedeniyle Sarıyer Belediyesi'ne ve İSKİ'ye tepki gösterdi.

Evlerinin bahçesinden geçen atık su borusu vatandaşları isyan ettirdi. (İHA)Evlerinin bahçesinden geçen atık su borusu vatandaşları isyan ettirdi. (İHA)

60 yıldır çözülemeyen atık su sorunu nedeniyle bahçelerinde yetiştirdikleri bitkilerin zarar gördüğünü, kötü koku ve taşkınlarla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden bir an önce çözüm beklediklerini belirtti.

Vatandaşlar çözüm çağrısında bulundu. (İHA)Vatandaşlar çözüm çağrısında bulundu. (İHA)



"ÇEKİLMEZ BİR HALE GELİYOR"
Özellikle yaz aylarında sorunun çekilmez bir hale geldiğini belirten mahalle sakini İsmail Gökyıldız, "Yaz aylarında burada felaket bir koku oluyor, yukarıdaki sitelerin tuvaletleri hep buraya bağlı, bir iki sefer yetkililer gelip baktılar yapamadılar, iki tane boru koydular gittiler. Şu anda burada rezalet bir koku var zaten. Bizim evlerimiz az ileride çekilmez bir hale geliyor bu sıkıntı. Dere buradan geçiyor. Vermişler buradan, kanallara bağlamamışlar dışarı bırakmışlar buradan böyle akıp gidiyor. Bir kaç tane boru getirdiler yapacağız dediler bırakıp gittiler. En az 30 senedir burası böyle akıp gidiyor. Kış olduğu zaman da burası taşıyor her taraf berbat oluyor, pis koku buralarda kalıyor" dedi.

Vatandaşlar yazın koku, kışın ise taşkın olduğunu ifade etti. (İHA)Vatandaşlar yazın koku, kışın ise taşkın olduğunu ifade etti. (İHA)


"YAZIN KOKU, KIŞIN TAŞKINLAR OLUYOR"
Bu sorunun her zaman olduğunu belirten Oğuzhan Gökyıldız da, "Mahalle sakinleri olarak çok kere başvurduk ama belediye bir aksiyon almadı. Şimdiki muhtarımız İSKİ kanalı üzerinden ilgileniyor. Burası üstü açık bir kanalizasyon, İstanbul'da Tarabya'nın göbeğinde varoş diyebileceğimiz mahalleler de bile olmayacak bir görüntü var orada. En kısa sürede kapatılmasını istiyoruz, çünkü bahçelerimizden geçiyor. Özellikle yaz aylarında ciddi sorun oluyor. Yazın koku, kışın taşkınlar oluyor. Islah edilip kanala alınıp ana hatta bağlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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