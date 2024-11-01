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Eşinin balkondan düşerek hayatını kaybettiğini iddia etmişti | O profesörün ifadesi ortaya çıktı: Beni dişlerinle çek

31 Ekim tarihinde Çanakkale'de feci bir olay yaşandı. Bir dönem Asos kazılarında da görev alan restoratör öğretim görevlisi Tuğba Y. beşinci katından düşerek hayatını kaybetti. Tuğba Y.'nin ölümüyle ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan talihsiz kadının eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, öğretim görevlisi Profesör Doktor Alptekin Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'nin konuştuğu o profesörün ifadesine ulaşıldı.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 11:53 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 12:11
Eşinin balkondan düşerek hayatını kaybettiğini iddia etmişti | O profesörün ifadesi ortaya çıktı: Beni dişlerinle çek

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Korkunç olay 31 Ekim tarihinde Çanakkale'de meydana geldi.

KADIN KANLAR İÇERİSİNDEYDİ
Gece 02.30 sıralarında dışarıdan gelen gürültü üzerine balkona çıkan apartman sakinleri genç bir kadının park halindeki bir motosikletin üzerine düşmüş halde, kanlar içinde yattığını fark etti.


Hemen aşağıya koşan aparman sakinleri yerde yatan kişinin komşuları 39 yaşındaki Tuğba Y. olduğunu görüp hemen polisi aradı.
5. kattaki dairenin balkonundan düştüğü belirlenen genç kadın, olay yerine gelen ilk ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, öğretim görevlisi Profesör Doktor Alptekin Y (Takvim.com.tr)Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, öğretim görevlisi Profesör Doktor Alptekin Y (Takvim.com.tr)


ÇOK SAYIDA KANLI PEÇETE BULUNDU
Polis olayın hemen ardından, bir dönem Asos kazılarında da görev alan restoratör öğretim görevlisi Tuğba Y.'nin ölümüyle ilgili sır perdesinin aralanmasını için soruşturma başlattı.

Polis, evde yaptığı incelemede yatak odasında çok sayıda kanlı peçete buldu.

Öğretim görevlisi Tuğba Y. (Takvim.com.tr)Öğretim görevlisi Tuğba Y. (Takvim.com.tr)



"ONU ALDATTIĞIMI DÜŞÜNÜYORDU"
Olaydan sonra cinayet şüphesiyle gözaltına alınan eş Alptekin Y. kanlı geceyi tüm detaylarıyla anlattı.

Eşi ile 2006 yılında bir kazı sırasında tanıştığını söyleyen Alptekin Y., " Ben Arkeoloğum, eşim ise Restoratördür. Eşim ile 2008 yılında evlendik. Eşim epilepsi hastasıydı ve zaman zaman epilepsi nöbetleri geçirirdi. 2023 yılının Ağustos ayına kadar sorunsuz bir evliliğimiz vardı ancak daha sonra Tuğba çok değişti. Zaman zaman kıskançlık krizlerine giriyordu. Kimi zaman benim onu öğrencilerimle, kimi zaman da öğretim görevlileriyle aldattığımı düşünüyordu. 2023 yılının Ekim ayında birlikte doktora ve aile terapistlerine başvurduk. İkimizde doktorların tavsiyesiyle ilaç kullanmaya başladık. Tuğba ilaçlarını kullandığında sakinleşmeye başlamıştı" dedi.

Öğretim görevlisi Tuğba Y. ve eşinin yaşadığı ev. (Takvim.com.tr)Öğretim görevlisi Tuğba Y. ve eşinin yaşadığı ev. (Takvim.com.tr)


"ARABADAN ATLADI"
Eşi Tuğba Y.'nin doktor tarafından verilen ilaçları kestiğinde saldırganlaştığını ve kıskançlık krizlerine devam ettiğini ileri süren Alptekin Y. "2023 yılı Aralık ayında İzmir otoyolunda seyir halinde ilerlerken tartışmaya başladık. Yine öğrencilerimle ilgili kıskançlık krizine girmişti. Arabanın kapısını açtı ve atlayacağını söyledi. Ben 70 km/h olan hızımı 30 km/h'a düşürdüm. O sırada dışarıya atladı. Dizleri yaralandı. Araca bindi yolumuza devam ettik. Kavgalar şiddete döndüğü için boşanmayı teklif ettim ama bir türlü yanaşmadı" dedi.

"ŞAKALAŞMAK İÇİN YÜZÜNE SU ATTIM"
Olay günü eşinin düzenleyeceği mevlit için 20:30 sıralarında komşusuna çıktığını söyleyen Alptekin Y., " 22:30 gibi eve döndü. Mutfakta şerbet kaynatmaya başladı. Ben o sırada maç izliyordum. 24.00 gibi yatmak için yatak odasına geçtik. Yatmadan maç ya da yemek videoları seyrettiğim için yine bana kızmaya başladı.

Öğretim görevlisi Tuğba Y. (Takvim.com.tr)Öğretim görevlisi Tuğba Y. (Takvim.com.tr)

"Sen benimle ilgilenmiyorsun" dedi. Tartışma dozu arttı. Tuğba kilolu bir kadındır. Kollarımdan tuttu. Gücüm zaman zaman ona yetmez. Kollarımı çizmeye başladı. Ben onu ittim. O sırada oğlumun demir barfiks sopasını alıp üzerime yürüdü. Kendisine gelmesi için bir tane tokat attım. Sakinleşmek için banyoya girdim. Arkamdan geleceğini biliyordum. Şakalaşmak için yüzüne su attım. Ama o daha da sinirlendi. Banyodan çıktı. Aklım onda kaldığı için ben de duş alıp çıktım. Yatak odasında ve koridorda olmayınca balkonda olacağını düşünerek terasa çıktım. Terasta olduğunu fark ettim ancak ani bir reaksiyona sebep olmamak için "Tuğba orada mısın" dedim. Yanıma doğru geldi, sonra tekrar geri döndü. "Kendimi atacağım" dedi. Ben de ona "yapmayacaksın" dedim.


"Yapacağım" dedi ve trabzanlara çıktı. Bunu görünce hemen yanına gittim. Yanına yaklaşınca ayaklarının balkondan sallanır halde olduğunu fark ettim. O sırada ayağının kaymış olabileceğini düşündüm. Çünkü niyeti atlamak olsaydı trabzanlara tutulu olarak beni beklemezdi. Ayağını atmasını istedim, kilolu olduğu için yapamadı. "Aytekin beni çek" dedi. Tişörtünden çekmeyi denedim ama kaydı çekemedim. "Beni dişlerinle çek" dedi. Denedim ama yapamadım. Bunun saçma bir fikir olduğunu söyledim. "Ellerim kayıyor içeriden bez getir" dedi. Ben de "Tuğba seni tutuyorum içeri gidemem" dedim. Elleri ellerimden giderek kaymaya başladı. Birkaç saniye tuttum ancak çekemedim. Sonrasında benim de gücüm tükendi, ellerimin arasından kayarak aşağıya motosikletin üzerine düştü. Kesinlikle intihar edeceğini düşünmüyordum" dedi.

Öğretim görevlisi Tuğba Y. (Takvim.com.tr)Öğretim görevlisi Tuğba Y. (Takvim.com.tr)


"İZLER BANA AİT"
Yatak odasında bulunan çok sayıda kan izlerinin kendisine ait olabileceğini söyleyen Alptekin Y. " Eşimin üzerindeki kan izleri muhtemelen bana aittir. Odadaki kanlı peçetelerde benim kolumdaki çiziklerden kaynaklıdır." dedi.

Cinayet şüphesiyle Adliye'ye sevk edilen Alptekin Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, genç yaşta talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Tuğba Y., TOKİ 960 Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

ONLARCA TARİHİ ESERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI
Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu Restorasyon ve Konservasyon Bölümü mezunu olan Tuğba Y., Türkiye'deki onlarca tarihi eserin gün yüzüne çıkmasında etkin rol oynadı. Tuğba Y. sırasıyla Daskyleion, Nigde Köşkhöyük, İzmir Klazimenia, Efes, Konya Beyşehir Kubad Abad, Selçuklu Sarayı Metal Buluntuları, Samsan Temrenleri ve Assos kazılarında görev aldı.

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