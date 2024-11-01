SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Demirden sonra vücut için en önemlisi: Çinko zengini 10 besin

Bağışıklığı güçlendirmek için bazı besinlerin dengeli tüketimi önem arz ediyor. Demirden sonra vücut için en önemli element olan çinko, cilt ve saç problemlerini önlerken yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Peki çinko zengini besinler hangileri? İşte merak edilen o liste...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 15:59 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 15:59
Demirden sonra vücut için en önemlisi: Çinko zengini 10 besin

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çinko, vücut sağlığı için hayati öneme sahip bir mineraldir. Bağışıklık sistemi fonksiyonlarından yaraların hızlı iyileşmesine kadar birçok önemli süreçte rol oynar. Peki çinko yönünden zengin besinler hangileri? İşte vücudunuzdaki çinko oranını zirveye çıkaracak besinler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu 10 besine dikkat!

Çinko yönünden zengin besinler tüketmek vücudun ihtiyaç duyduğu bu minerali yeterli düzeyde almasına yardımcı olur. Peki çinko açısından zengin besinler hangileri? Kabuklu deniz ürünleri (özellikle istiridye), kırmızı et, tavuk eti, kuru fasulye, nohut, mercimek, tohumlar (özellikle kabak ve susam), fındık ve ceviz, süt ve süt ürünleri (özellikle yoğurt ve peynir), tam tahıllar (özellikle yulaf) çinko oranı yüksek besinler arasında yer alıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Günlük ihtiyacı büyük oranda karşılıyor

Bu yiyecekleri düzenli olarak besin akışınıza eklemek çinko alımınızı artırmanın yanı sıra genel sağlığınızı da destekleyecektir. Örneğin istiridye, çinko açısından en zengin kaynaklardan biri olarak öne çıkar; sadece birkaç tanesi bile günlük ihtiyacın büyük bir kısmını karşılayabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Vücut fonksiyonlarını iyileştiriyor

Ayrıca baklagiller ve tohumlar vejetaryenler için mükemmel alternatiflerdir. Bu zengin besin çeşitliliği çinko alımını artırırken aynı zamanda dengeli bir beslenme sağlar ve vücudun genel fonksiyonlarını iyileştirir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul etti
Gelir İdaresi Başkanlığı vergi yüzsüzlerini ilan etti! İşte listenin ilk 100’ünde yer alanlar
Silahsız sürecin önündeki en büyük engel! Kandil’in Apo maskesi düşüyor! DEM nereye savrulacak?
Narin Güran’ın cinayetinde şema ortaya çıktı! İşte şüphelilerin dakika dakika hareketleri
ABD’nin Türkiye’deki Truva atı! Darbelerin arkasındaki dernek hangi yayın organlarına para yağdırıyor? Apar topar sildiler
Galatasaray’ın rakibi Tottenham zorda! Dev maç öncesi son durum
Burdur’da vahşet! Mekanda karşılaştı kurşun yağdırdı! Kanlı infaz kare kare kaydedildi
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
Eda Nur Gezer’in ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı! İşte ihmal listesinde yer alan İBB görevlileri
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük heyecan! Bu akşam bir yarışmacı milyonluk soruya ilerleyecek!
Mehmetçikten Irak ve Suriye’de PKK’ya operasyon: 15 terörist etkisiz hale getirildi
Aile hekimliğinde yeni dönem! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan açıklama geldi: Daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyoruz
Bayrampaşa’da İBB’ye ait yol bakım aracı çok sayıda araca çarptı! Kaza anı kamerada
TUSAŞ saldırısında cep telefonu detayı! Ankara’da tam 20 saat geçirmişler! Taksicinin ifadesine ulaşıldı
Başkan Erdoğan Putin’e çağrı yapmıştı... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan ’Suriye açıklaması geldi: Teşvik edeceğiz
SON DAKİKA