Demirden sonra vücut için en önemlisi: Çinko zengini 10 besin

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Çinko, vücut sağlığı için hayati öneme sahip bir mineraldir. Bağışıklık sistemi fonksiyonlarından yaraların hızlı iyileşmesine kadar birçok önemli süreçte rol oynar. Peki çinko yönünden zengin besinler hangileri? İşte vücudunuzdaki çinko oranını zirveye çıkaracak besinler...

(Takvim Foto Arşiv) Bu 10 besine dikkat! Çinko yönünden zengin besinler tüketmek vücudun ihtiyaç duyduğu bu minerali yeterli düzeyde almasına yardımcı olur. Peki çinko açısından zengin besinler hangileri? Kabuklu deniz ürünleri (özellikle istiridye), kırmızı et, tavuk eti, kuru fasulye, nohut, mercimek, tohumlar (özellikle kabak ve susam), fındık ve ceviz, süt ve süt ürünleri (özellikle yoğurt ve peynir), tam tahıllar (özellikle yulaf) çinko oranı yüksek besinler arasında yer alıyor.