Onu yiyen uzun süre yemek yemiyor: İştahı bıçak gibi kesiyor!

Pek çok kişi fazla kilolarından kurtulmak için çözüm yolları arıyor. Peki sağlıklı ve kalıcı yöntemlerle kilo vermek mümkün mü? Beslenme düzeninde yapılan değişiklikler bu noktada büyük fark yaratabiliyor. Uzun süre tok kalmanızı sağlayacak ve iştahınızı frenleyecek besinleri bir araya getirdik. İşte mutlaka not etmeniz gereken o liste...
(Takvim Foto Arşiv)
Tarçın: Tatlı isteğini azaltır ve iştahı keser. Muz üzerine serpilebilir veya suya eklenebilir.
Nane: Hem tadı hem de kokusu iştahı keser. Nane kokulu mumlar da etkili olabilir.
Çorba: Doyurucu bir başlangıçtır; doygunluk hissini artırarak daha az kalori almanıza yardımcı olur.
Yeşil Salata: Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutar ve sağlıklı beslenmeyi destekler.
(Takvim Foto Arşiv)
Avokado: Sağlıklı yağ ve lif deposudur, uzun saatler tok tutar.
Yeşil Mercimek: Lif ve protein kaynağı haşlanarak salatalara eklenebilir.
Yulaf Ezmesi: Yavaş sindirilen karbonhidratlar içerir, kan şekerini dengeler ve tokluk sağlar.
Fasulye: Kompleks karbonhidratlar ve protein ile uzun süre tokluk hissi verir.