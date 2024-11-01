Onu yiyen uzun süre yemek yemiyor: İştahı bıçak gibi kesiyor!

Pek çok kişi fazla kilolarından kurtulmak için çözüm yolları arıyor. Peki sağlıklı ve kalıcı yöntemlerle kilo vermek mümkün mü? Beslenme düzeninde yapılan değişiklikler bu noktada büyük fark yaratabiliyor. Uzun süre tok kalmanızı sağlayacak ve iştahınızı frenleyecek besinleri bir araya getirdik. İşte mutlaka not etmeniz gereken o liste...