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Kırıkkale'de polisin aradığı kadın, evdeki gizli bölmeden çıktı

Kırıkkale'de 10 suç kaydı olan ve 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan kadın, evinin zemininde bulunan gizli bölmede yakalandı. Suçlı kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 16:25 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 16:40
Kırıkkale’de polisin aradığı kadın, evdeki gizli bölmeden çıktı

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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan kadın, gizli bölmede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan kadın gizli bölmede yakalandıKırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan kadın gizli bölmede yakalandı

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 24 ayrı suç kaydından 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. gözaltına alındı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan kadın gizli bölmede yakalandıKırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan kadın gizli bölmede yakalandı

GİZLİ BÖLGEDE YAKALANDI
10 suç kaydı olan ve 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Z.A. da evinin zemininde bulunan gizli bölmede yakalandı. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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