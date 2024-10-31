Kırıkkale’de polisin aradığı kadın, evdeki gizli bölmeden çıktı

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 24 ayrı suç kaydından 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. gözaltına alındı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan kadın gizli bölmede yakalandı

GİZLİ BÖLGEDE YAKALANDI

10 suç kaydı olan ve 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Z.A. da evinin zemininde bulunan gizli bölmede yakalandı. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.