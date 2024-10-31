Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir palet deposunda yangın meydana geldi. Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Gebze'de palet deposunda yangın (AA)

Yangın, Adem Yavuz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan bir palet deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.