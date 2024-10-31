Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet deposunda yangın meydana geldi. Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet deposunda yangın meydana geldi. Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Yangın, Adem Yavuz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan bir palet deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Depoda bulunan ahşap paletler ve kuru ağaç parçaları kısa sürede alevlere teslim oldu.
Deponun tamamını saran alevlerin dumanları gökyüzünü kapladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin mücadelesi sürüyor.
Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.