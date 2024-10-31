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Gebze'de palet deposunda korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet deposunda yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor..

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 19:25 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 19:33
Gebze’de palet deposunda korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet deposunda yangın meydana geldi. Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Gebze'de palet deposunda yangın (AA)Gebze'de palet deposunda yangın (AA)

Yangın, Adem Yavuz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan bir palet deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Depoda bulunan ahşap paletler ve kuru ağaç parçaları kısa sürede alevlere teslim oldu.

Palet deposunda korkutan yangın!

Deponun tamamını saran alevlerin dumanları gökyüzünü kapladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin mücadelesi sürüyor.

Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

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