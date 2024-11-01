Soğumadan hemen dolaba kaldırıyorduk! Bakterilere adeta davetiye çıkarıyormuş

Yemeklerin henüz dumanı üstündeyken buzdolabında muhafaza edilmesi ne kadar sağlıklı? Uzmanlara göre sıcak yiyeceklerin ılık ya da soğuk hale gelmesini beklemeden dolaba koymak oldukça riskli. İşte konuya dair merak edilenler...
Yemeklerin henüz dumanı üstündeyken buzdolabında muhafaza edilmesi ne kadar sağlıklı? Uzmanlara göre sıcak yiyeceklerin ılık ya da soğuk hale gelmesini beklemeden dolaba koymak oldukça riskli. İşte konuya dair merak edilenler...
Diğer gıdaları bozabilir
Sıcak yiyeceklerin buzdolabına hemen konulması sıradan bir alışkanlık olsa da beklenmedik negatif sonuçlar doğurabilir. Bu alışkanlık hem buzdolabının işleyişini zorlaştırabilir hem de yiyeceklerin besin değerini kaybetmesine neden olabilir. Sıcak yemekler buzdolabındaki sıcaklığı artırarak diğer gıdaların bozulmasına yol açabilir ve buzdolabının kompresörünü aşırı çalıştırabilir.
Buzdolabınız zarar görebilir
Ayrıca sıcak yiyeceklerin koyulması sırasında oluşan yoğuşma dolap içinde nem birikmesine yol açarak gıdaların çürümesine sebep olabilir. Uzmanlar pişirilmiş yiyeceklerin en fazla 2 saat dışarıda tutulmasını öneriyor. Bu süreden sonra bakterilerin üremeye başlaması ve gıda zehirlenmesi riski artıyor. Bu yüzden yiyeceklerin soğuması için yeterli zamanı ayırmak önemlidir.