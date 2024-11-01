Soğumadan hemen dolaba kaldırıyorduk! Bakterilere adeta davetiye çıkarıyormuş

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Yemeklerin henüz dumanı üstündeyken buzdolabında muhafaza edilmesi ne kadar sağlıklı? Uzmanlara göre sıcak yiyeceklerin ılık ya da soğuk hale gelmesini beklemeden dolaba koymak oldukça riskli. İşte konuya dair merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) Diğer gıdaları bozabilir Sıcak yiyeceklerin buzdolabına hemen konulması sıradan bir alışkanlık olsa da beklenmedik negatif sonuçlar doğurabilir. Bu alışkanlık hem buzdolabının işleyişini zorlaştırabilir hem de yiyeceklerin besin değerini kaybetmesine neden olabilir. Sıcak yemekler buzdolabındaki sıcaklığı artırarak diğer gıdaların bozulmasına yol açabilir ve buzdolabının kompresörünü aşırı çalıştırabilir.