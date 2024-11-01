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Soğumadan hemen dolaba kaldırıyorduk! Bakterilere adeta davetiye çıkarıyormuş

Çoğu zaman yemekleri soğumadan buzdolabına kaldırıyoruz. Peki bunu yapmak ne kadar doğru? Uzmanlara göre yemekleri soğumadan buzdolabına kaldırmak sağlık açısından riskli bulunuyor. İşte habere ilişkin önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 12:13 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 12:13
Soğumadan hemen dolaba kaldırıyorduk! Bakterilere adeta davetiye çıkarıyormuş

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Yemeklerin henüz dumanı üstündeyken buzdolabında muhafaza edilmesi ne kadar sağlıklı? Uzmanlara göre sıcak yiyeceklerin ılık ya da soğuk hale gelmesini beklemeden dolaba koymak oldukça riskli. İşte konuya dair merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Diğer gıdaları bozabilir

Sıcak yiyeceklerin buzdolabına hemen konulması sıradan bir alışkanlık olsa da beklenmedik negatif sonuçlar doğurabilir. Bu alışkanlık hem buzdolabının işleyişini zorlaştırabilir hem de yiyeceklerin besin değerini kaybetmesine neden olabilir. Sıcak yemekler buzdolabındaki sıcaklığı artırarak diğer gıdaların bozulmasına yol açabilir ve buzdolabının kompresörünü aşırı çalıştırabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Buzdolabınız zarar görebilir

Ayrıca sıcak yiyeceklerin koyulması sırasında oluşan yoğuşma dolap içinde nem birikmesine yol açarak gıdaların çürümesine sebep olabilir. Uzmanlar pişirilmiş yiyeceklerin en fazla 2 saat dışarıda tutulmasını öneriyor. Bu süreden sonra bakterilerin üremeye başlaması ve gıda zehirlenmesi riski artıyor. Bu yüzden yiyeceklerin soğuması için yeterli zamanı ayırmak önemlidir.

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