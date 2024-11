Fatih’te cami avlusuna gelen bir kişi silahla havaya ateş açtı: Polis her yerde arıyor | İsmailağa Camii’den açıklama

Fatih'te cami avlusuna gelen bir kişi silahla havaya ateş açtı: Polis her yerde arıyor



"EMELLERİNE ASLA ULAŞAMAYACAKLAR"



Öte yandan yaşanan olayın ardından İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından açıklama geldi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bir süredir tarîkat ve cemaatlere yönelik operasyonlar doğrultusunda çeşitli şekillerde ortaya çıkan son derece tehlikeli hâdiselerle karşılaşmaya devam ediyoruz. Cemaatimiz özelinde 2,5 yıldır vaaz kürsülerinden, televizyon kanallarından ve organize trollerle sosyal medya üzerinden yürütülen her türlü tezvirat ve karalamaya şahid olduk. Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve Hasan Efendi Hazretlerimizin ailesine ve torunlarına yönelik sözlü taciz ve taarruzların, isim isim hedef gösteren söylemlerin, hanımların ses kayıtlarının paylaşılması da dâhil her türlü yalan ve iftiranın, hatta terör örgütleriyle ilişkilendirmelerin kışkırtıcı bir dille ortaya döküldüğü süreci yakından takip ettik. Organize şekilde dört koldan yürütülen algı yönetiminin geldiği son noktayı endişeyle takip ediyoruz. Daha önce iki hocamızı şehid verdiğimiz İsmailağa Camii avlusunda, cuma hutbesi esnasında, yeniden silah seslerinin yükseldiği bir gün yaşadık. Bugün yaşanan provokatif hâdise, birilerinin iddia ettiği gibi basit ya da kişisel bir olay olmayıp cemaatimize yönelik sürdürülen operasyonun bir parçasıdır. Öncesinde yaşanan tehditler de bunun göstergesidir. Bu saldırıyı hafife almak, ardından gelebilecek benzer saldırılara göz yummaktan farksız bir davranıştır. Cemaatimize yönelik iftira ve ithamlarla ilgili daha önce başlatılan hukukî süreçler yakından takip edilmekle beraber, bugünkü saldırıyla ilgili de suç duyurusunda bulunulmuş ve takibat başlatılmıştır. İnanıyoruz ki cemaatimizin ve sevenlerimizin sağduyusu ve dualarıyla bu süreç selâmetle neticelenecektir. Gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz ilmî ve hayrî hizmetleri engellemek isteyenler emellerine asla ulaşamayacaklardır."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN