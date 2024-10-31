SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ucuz fatura, solmayan kıyafetler ve tertemiz yıkama için 6 ayda bir yapın! 2 malzeme ile çamaşır makinesi temizliği

Son dönemde, evde yapılan temizlik işlemleri arasında çamaşır makinesi bakımı da önemli bir yer tutuyor. Ucuz fatura, solmayan kıyafetler ve tertemiz yıkama için çamaşır makinenizi 6 ayda bir temizlemeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Sadece iki malzeme ile gerçekleştirebileceğiniz bu basit işlem, hem enerji tasarrufu sağlayacak hem de kıyafetlerinizin ömrünü uzatacak. İşte çamaşır makinenizin hijyenini sağlamak için uygulamanız gereken adımlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 20:30 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 20:30
Ucuz fatura, solmayan kıyafetler ve tertemiz yıkama için 6 ayda bir yapın! 2 malzeme ile çamaşır makinesi temizliği

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çamaşır makinesi bakımı, hem enerji verimliliğini artırmak hem de kıyafetlerinizin daha uzun süre ilk günkü gibi kalmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Eğer siz de ucuz fatura ve solmayan giysilerin peşindeyseniz, çamaşır makinenizi 6 ayda bir temizlemek iyi bir fikir olabilir. İki malzeme ile yapabileceğiniz bu temizlik işlemi, tertemiz bir yıkama deneyimi sunmanın yanı sıra makinenizin ömrünü de uzatacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

DETERJAN VE YUMUŞATICI GÖZLERİNİ TEMİZLEYİN

Çamaşır makinesinin en kirli alanlarından biri deterjan ve yumuşatıcı gözleridir. Bu alanı temizlemek için gereken malzemeler:

1 su bardağı beyaz sirke (alternatif olarak elma veya üzüm sirkesi)

1 litre sıcak su

Uygulama

Sıcak Su Hazırlayın: Su kaynatın ve 5 dakika dinlendirin.

Karıştırma: Dinlenmiş sıcak suya beyaz sirkeyi ekleyin ve karıştırın.

Temizlik: Eğer deterjan bölmesi çıkarılabilir ise, çıkarın ve temiz suyla kalıntıları alın. Hazırladığınız karışımı 10-15 dakika bekletin. Son olarak durulayın ve yerine yerleştirin.

Çıkarılamıyorsa: Deterjan gözünün ulaşılabilir yerlerine, hazırladığınız karışımı sprey şişesine koyup püskürtün ve bir süngerle silin.

İÇ TEMİZLİK İÇİN SİRKE VE TUZ KULLANIN

Deterjan gözlerini temizledikten sonra, çamaşır makinesinin içini de temizlemek önemlidir. Bunun için:

  • 1 su bardağı beyaz sirke
  • 1-1,5 yemek kaşığı tuz

Uygulama

  1. Karışım Hazırlama: Sirke ve tuzu bir kapta karıştırın.
  2. Uygulama: Karışımı deterjan bölmesine veya doğrudan makinenin içine dökün.
  3. Yıkama: Makineyi boş olarak 90 derecede 1,5 saat çalıştırın. (Eğer 90 derece zararlıysa, 60 derecede de uygulayabilirsiniz.)

EKSTRA TEMİZLİK İPUÇLARI

Temizlik işleminizi tamamladıktan sonra, çamaşır makinenizin diğer parçalarına da dikkat etmelisiniz:

  • Körük Lastiği: Kapak ve iç kısım arasındaki lastiğin temiz kalması çok önemlidir. Her yıkamadan sonra bu lastiği temiz bir bezle silin ve kurulayın. Küf veya lekeler oluşursa, sirke ile ıslatılmış bir bezle silin.
  • Düzenli Kontrol: Eğer çamaşırlarınızda hala kötü koku hissediyorsanız, makinenizin daha derin bir temizlik gerektirebileceğini unutmayın. Gerekirse bir uzmandan yardım alın.
Altın içinde yüzecekler! Bu burçlar Kasım ayında paraya para demeyecekAltın içinde yüzecekler! Bu burçlar Kasım ayında paraya para demeyecek
Altın içinde yüzecekler! Bu burçlar Kasım ayında paraya para demeyecek

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP ile terörün Dem’i el ele: Provokatif miting ilgi görmedi
Başkan Erdoğan’dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Türk Telekom - DİJİTAL FAKS
Bağdat’ta dörtlü zirve! Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi için tarih verdi
Pide yerine kalp, kıymalı börek yerine taşlık, kebap yerine de kanatlı eti! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesi
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
Anadolu Ajansı
CHP’de Esenyurt krizi! Mansur Yavaş Saraçhane tadındaki tiyatroyu gördü İstanbul’a gitmiyor | Ekremciler hedefe koydu
Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran’dan bomba iddia: Nevzat’la dalga geçtim intikam için yaptı
HAVA DURUMU | Tarih verildi! İstanbul’a kar geliyor! Bugün hava nasıl?
Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Togg’un yeni rengi Ayder!
Türk Telekom - EVİNDE HIZ
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD’ye Türklere baskı yapın diyerek yalvardı! TSK vurdukça köşeye sıkıştı... Ankara - Şam korkusu
Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın alırken neye dikkat etmeli? Nereden almak avantajlı? Kuyumcu, borsa, banka...
Kainat iblisi FETO’nun damat çarkı! Şirket evlilikleri ve paraya tapma hevesi... Pasta kavgasındaki haşhaşilerin girift ilişkiler ağı
SON DAKİKA