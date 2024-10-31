Ucuz fatura, solmayan kıyafetler ve tertemiz yıkama için 6 ayda bir yapın! 2 malzeme ile çamaşır makinesi temizliği

Çamaşır makinesi bakımı, hem enerji verimliliğini artırmak hem de kıyafetlerinizin daha uzun süre ilk günkü gibi kalmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Eğer siz de ucuz fatura ve solmayan giysilerin peşindeyseniz, çamaşır makinenizi 6 ayda bir temizlemek iyi bir fikir olabilir. İki malzeme ile yapabileceğiniz bu temizlik işlemi, tertemiz bir yıkama deneyimi sunmanın yanı sıra makinenizin ömrünü de uzatacak.
Fotoğraflar: AA
DETERJAN VE YUMUŞATICI GÖZLERİNİ TEMİZLEYİN
Çamaşır makinesinin en kirli alanlarından biri deterjan ve yumuşatıcı gözleridir. Bu alanı temizlemek için gereken malzemeler:
1 su bardağı beyaz sirke (alternatif olarak elma veya üzüm sirkesi)
1 litre sıcak su
Uygulama
Sıcak Su Hazırlayın: Su kaynatın ve 5 dakika dinlendirin.
Karıştırma: Dinlenmiş sıcak suya beyaz sirkeyi ekleyin ve karıştırın.
Temizlik: Eğer deterjan bölmesi çıkarılabilir ise, çıkarın ve temiz suyla kalıntıları alın. Hazırladığınız karışımı 10-15 dakika bekletin. Son olarak durulayın ve yerine yerleştirin.
Çıkarılamıyorsa: Deterjan gözünün ulaşılabilir yerlerine, hazırladığınız karışımı sprey şişesine koyup püskürtün ve bir süngerle silin.