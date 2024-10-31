SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ahırkapı açıklarına demirleyen kargo gemisindeki vinç devrildi! Bölgeye ekipler sevk edildi

İstanbul'da Ahırkapı açıklarına demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vinç devrildi. Ekipler olay yerine sevk edildi. Vincin devrilmesi sonucunda yaralanan 3 mürettebat hastaneye kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 20:56 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 21:15
Ahırkapı açıklarına demirleyen kargo gemisindeki vinç devrildi! Bölgeye ekipler sevk edildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da Fatih Ahırkapı sahili açıklarında demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vinç devrildi. Saat 17.00 sıralarında gerçekleşen olayda 3 mürettebat yaralandı.

Ahırhapı açıklarında gemideki vinç devrildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırkapı'da demirli vaziyetteyken güvertesindeki vincin (kreyn) devrilmesi nedeniyle 3 mürettebatı yaralanan ANKA SUN isimli gemi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Yaralı 3 mürettebat hastaneye sevk edildi (İHA)Yaralı 3 mürettebat hastaneye sevk edildi (İHA)

Yapılan ikinci duyuruda, gemide yaralanan 3 mürettebatın kıyıda hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SON DAKİKA