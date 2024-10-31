Ahırkapı açıklarına demirleyen kargo gemisindeki vinç devrildi! Bölgeye ekipler sevk edildi

İstanbul'da Fatih Ahırkapı sahili açıklarında demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vinç devrildi. Saat 17.00 sıralarında gerçekleşen olayda 3 mürettebat yaralandı.
İstanbul'da Fatih Ahırkapı sahili açıklarında demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vinç devrildi. Saat 17.00 sıralarında gerçekleşen olayda 3 mürettebat yaralandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırkapı'da demirli vaziyetteyken güvertesindeki vincin (kreyn) devrilmesi nedeniyle 3 mürettebatı yaralanan ANKA SUN isimli gemi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.
Yapılan ikinci duyuruda, gemide yaralanan 3 mürettebatın kıyıda hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.