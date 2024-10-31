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Şaşalı hayatına dönen Dilan Polat'tan fakir edebiyatı! Ekmek arası soğanla şov yaptı

Dilan Polat, serbest kaldı. Bir taraftan gösterişli hayatına dönerken bir taraftan da fakir edebiyatı yaptı! Oğluna ekmek arası soğan yedirip giyinme odasına çıktı. Bir raftaki 4 çantasının fiyatı 650 bin TL’den fazlaydı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
Şaşalı hayatına dönen Dilan Polat’tan fakir edebiyatı! Ekmek arası soğanla şov yaptı

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklamak ve vergi kaçırmakla suçlandı. 9 ayda serbest kaldı. Sosyal medya kullanmayacağını söyledi ama eski hayatına dönme kararı aldı. Önce cezaevinde nasıl kahve içtiğini anlattı. Çok zayıfladığını vurguladı! Ama bir süre sonra 500 bin TL'lik Rolex saati ve 300 bin TL'lik Cartier bilekliğini takıp fotoğraf paylaştı. Tepki çeken bu çelişkisinin bir benzerini daha yaptı. Oğlu Milan'a ekmek arası soğan yedirip sosyal medya hesabından paylaştı.

YÜZÜKLERİN PEŞİNDE
Somun ekmeğe yeşil soğan koyan Polat, "Ye oğlum tadı çok güzel" diye yorumlar yaptı! Takipçileri bunu fakir edebiyatı" olarak yorumladı. Ekmekli soğanlı hallerini yayınlayan Polat'ın bir çanta rafı ise şoka uğrattı! Çünkü bir tarafta 4 çanta vardı. Hepsinin toplam değeri 650 bin TL'den fazlaydı. Bunu görenler bir kez daha şaşırdı. "Bu ne yaman çelişki" yorumunu yaptı. Öte yandan Dilan Polat dün yüzüklerini de kaybettiğini anlattı. "Çalınmış olduklarını düşünmüyorum ama acaba nerede" diyerek yine duyanları şaşırttı!

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