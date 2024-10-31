Nesim Adım eşi ve oğlunu tabancayla öldürüp intihar etti!

Batman'da korkunç bir aile vahşeti yaşandı. Adres Tılmerç Mahallesi Rüya Villaları'ydı. Site bir villada yaşayan Nesim Adım (32), eşi Tuğba Adım ve 11 yaşındaki oğulları Ali Ensar Adım'dan haber alamayan yakınları büyük panik yaşadı. Hemen siteye gidip kapıyı çaldı. Ancak açılmadı. Çilingirle içeri giren vatandaşlar, çiftin ve çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı. Cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis olayı aydınlatmak için düğmeye bastı. Nesim Adım'ın oğlu ve eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği saptandı. Aileden geriye ise Nesim Adım'ın gece 02.00'da paylaştığı görüntü kaldı. WhatsApp'tan yapılan o paylaşımlardaki mutluluk tablosu ise akıllarda soru işareti bıraktı.

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