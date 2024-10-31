Sultangazi’de ağabey dehşeti! Tartıştığı kız kardeşini yeğeninin gözü önünde öldürdü

Katil zanlısı Harun Koçak (DHA)

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise ağabey Harun Koçak'ı ruhsatsız silahla birlikte gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sırada evde Ayşe Koçak'ın 8 yaşındaki oğlu H.B'nin de olduğu öğrenildi.