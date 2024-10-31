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Sultangazi'de ağabey dehşeti! Tartıştığı kız kardeşini yeğeninin gözü önünde öldürdü

İstanbul Sultangazi'de kan donduran bir olay yaşandı. Dün gece saatlerinde Harun Koçak, aralarında tartışma çıkan kız kardeşi Ayşe Koçak'ı silala öldürdü. Olayın yaşandığı sırada evde Ayşe Koçak'ın 8 yaşındaki oğlu H.B'nin de olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 15:14 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 15:14
Sultangazi’de ağabey dehşeti! Tartıştığı kız kardeşini yeğeninin gözü önünde öldürdü

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Olay, dün gece saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Koçak ile ağabeyi Harun Koçak arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ağabey Koçak evin banyosuna girerek silahı hazırlarken silah bir anda patladı.

Sultangazi'de kan donduran olay (DHA)Sultangazi'de kan donduran olay (DHA)

Ayşe Koçak ve diğer kardeşler ağabey Koçak'ın intihar ettiğini düşünerek banyoya doğru koştu.

Kız kardeşini 8 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürdü (DHA)Kız kardeşini 8 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürdü (DHA)

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Harun Koçak'ın elindeki silahı gören kardeşler silahı almaya çalışırken silah tekrar ateş aldı. Silahtan çıkan mermiler Ayşe Koçak'ın başına isabet etti. Koçak kanlar içinde yere yığıldı.

Katil zanlısı Harun Koçak (DHA)Katil zanlısı Harun Koçak (DHA)

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise ağabey Harun Koçak'ı ruhsatsız silahla birlikte gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sırada evde Ayşe Koçak'ın 8 yaşındaki oğlu H.B'nin de olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ayşe Koçak (DHA)Hayatını kaybeden Ayşe Koçak (DHA)


"KAVGALARI HİÇ OLMAZDI"
Mahalle sakini Ümmü Gülsüm, "Komşuluğumuz vardı. Ayşe gelip geçerken selam verirdi. Çalışıp çocuğuna bakıyordu. Ailecek sessiz sakin bir hayat yaşıyorlardı. Kavgaları hiç olmazdı. 6 senedir komşuyuz hiç kavga duymadım" dedi.

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