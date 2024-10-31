Kalorifer peteğine 1 tutam koymak yeterli! Evi mis gibi kokutacak doğal oda kokusu yöntemi

Evlerimizin sıcaklığı ve konforu, güzel kokularla daha da artar. Fakat, birçok kişi kimyasal oda kokularının olumsuz etkilerinden habersiz. Oysa, kalorifer peteklerine yerleştireceğiniz bir kaç malzeme ile hem pratik hem de sağlıklı bir çözüm bulabilirsiniz.