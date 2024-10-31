Kalorifer peteğine 1 tutam koymak yeterli! Evi mis gibi kokutacak doğal oda kokusu yöntemi

Evlerimizin sıcaklığı ve konforu, güzel kokularla daha da artar. Fakat, birçok kişi kimyasal oda kokularının olumsuz etkilerinden habersiz. Oysa, kalorifer peteklerine yerleştireceğiniz bir kaç malzeme ile hem pratik hem de sağlıklı bir çözüm bulabilirsiniz.
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HEM UCUZ HEM DOĞAL ODA KOKUSU
Evlerimizin güzel kokmasını sağlamak için genellikle oda kokuları kullanıyoruz. Ancak, bu kimyasal ürünlerin orta ve uzun vadede sağlık açısından zararlı olabileceği gibi, etkileri de genellikle kısa ömürlüdür. Peki, oda kokusu kullanmadan evimizi nasıl mis gibi kokutabiliriz? İşte basit ve etkili bir yöntem.
KALORİFER PETEKLERİNE BİR TOP KOYUN
Oda kokusu sıkmak yerine, kalorifer petekleriniz sayesinde evinize sürekli güzel koku yaymak artık mümkün. Yapmanız gereken oldukça basit:
- Bir parça yağlı kağıdın içine bir tutam pirinç koyun.
- Üzerine sevdiğiniz bir kokuyu sıkın.
- Kağıdı top haline getirip, kalorifer peteğinizin arasına sıkıştırın.