11 şehri etkileyecek şiddetli yağış geliyor! Meteoroloji duyurdu

Ekim ayının sonuna yaklaşırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi. Ülke genelinde etkili olacak 'çok kuvvetli sağanak' yağışların, 11 şehri etkileyeceği bildirildi. Özellikle hafta sonu İstanbul'da sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz kıyıları ve Marmara Bölgesi'nin birçok ilinde yağmur ve sağanak yağışlar görülecek.
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MARMARA DAHİL HARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen geçtiğimiz günlerde yaptığı hava durumu açıklamasında "Bugün batı Karadeniz ile Sakarya, Samsun, Gaziantep çevrelerinin yağmurlu, diğer yerler az bulutlu. Kuzey ve iç kesimler sisli. Sıcaklık ortalamada İstanbul 19, Ankara 17C Pazar günü Marmara, Karadeniz, Güney Doğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek 1 hafta bu seviyelerde.
"Bu pazar günü sıcaklık 4-5 derece azalacak ve 1 hafta bu seviyede kalacak. Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek"
ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji'nin son hava tahmin raporuna göre, 3 Kasım itibarıyla Marmara Bölgesi'nde şiddetli yağış bekleniyor. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de bulutlu bir hava öngörülürken, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için ise şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Gece ve sabah saatlerinde şehirlerin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülebileceği aktarılıyor.
SICAKLIK DÜŞÜŞÜ
Hava sıcaklıklarının 5-6 derece düşmesi bekleniyor. Global Forecast System verilerine göre, İstanbul civarında 3 Kasım gününde hızlı bir sıcaklık düşüşü görülecek. Özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağışların etkili olması öngörülüyor.