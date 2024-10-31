11 şehri etkileyecek şiddetli yağış geliyor! Meteoroloji duyurdu

Ekim ayının sonuna yaklaşırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi. Ülke genelinde etkili olacak 'çok kuvvetli sağanak' yağışların, 11 şehri etkileyeceği bildirildi. Özellikle hafta sonu İstanbul'da sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz kıyıları ve Marmara Bölgesi'nin birçok ilinde yağmur ve sağanak yağışlar görülecek.

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MARMARA DAHİL HARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen geçtiğimiz günlerde yaptığı hava durumu açıklamasında "Bugün batı Karadeniz ile Sakarya, Samsun, Gaziantep çevrelerinin yağmurlu, diğer yerler az bulutlu. Kuzey ve iç kesimler sisli. Sıcaklık ortalamada İstanbul 19, Ankara 17C Pazar günü Marmara, Karadeniz, Güney Doğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek 1 hafta bu seviyelerde.