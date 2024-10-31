Ünlü iş adamına babalık davası şoku! Reddettiği kızı servetine ortak oldu

İzmir'de yaşayan yüksek mimar ve inşaat şirketi sahibi 69 yaşındaki işadamı İsmail Hakkı Bekiroğlu , evli ve 2 çocuk babası olmasına rağmen, 10 yıl önce bekâr olan 40 yaşındaki ev kadını N.A.'yla birliktelik yaşadı.

İş adamı İsmail Hakkı Bekiroğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)

MİRASA ORTAK OLDU

Mahkeme, küçük kıza aylık 7 bin 500 lira nafaka, doğumundan önce ve 6'şar haftalık bakımı nedeniyle 15 bin lira da maddi tazminata hükmetti. Evliliği devam eden ve 2 çocuğu bulunan Bekiroğlu'nun nüfusuna geçirilen Tuana, bu kararla gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık mirasına da ortak oldu.

N.A., babalığı benimsemediği gerekçesiyle Bekiroğlu hakkında 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtı.

Olaya ilişkin konuşan Varol Turbay, "İsmail Hakkı Bekiroğlu, müvekkilime, davayı geri çekmesi durumunda 2 daire vermeyi teklif etti. Ancak biz geri çekmedik ve babalık davasını kazandık. Babalığın benimsenmemesi nedeniyle 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtık. Babalık davalarında bugüne kadar açılmış en yüksek tutar. Dava 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde sürüyor. Tuana'nın özel sağlık sorunu var. Bu nedenle özel eğitim ihtiyacı var" dedi.