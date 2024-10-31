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Adıyaman'da kaza: 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 08:49 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 08:51
Adıyaman’da kaza: 2 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Oğuz Fatih Özet idaresindeki otomobil ile Aziz Torun idaresindeki hafif ticari araç 1 Nisan Bulvarı üzerinde çarpıştı.

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2 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Oğuz Fatih Özet ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ömer Eren Dalkılıç yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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