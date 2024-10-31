Adıyaman’da kaza: 2 kişi yaralandı

Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Oğuz Fatih Özet idaresindeki otomobil ile Aziz Torun idaresindeki hafif ticari araç 1 Nisan Bulvarı üzerinde çarpıştı.

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Oğuz Fatih Özet ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ömer Eren Dalkılıç yaralandı.