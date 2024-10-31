İstanbul’da çekiçli cinayet! Kardeşini uykusunda öldürdü! Haberi yokmuş gibi davrandı

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İstanbul Bahçelievler'de aynı dairede yaşayan iki kardeş arasında önceki gün miras yüzünden çıkan kavga cinayetle bitti. UYKUSUNDA ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, Harun Can ağabeyi Kenan Can'ı uykusunda çekiçle darp ederek öldürdü. Ardından da olaydan haberi yokmuş gibi polise giderek "Uyandığımda ağabeyimi yan odada ölü olarak buldum" dedi.

(Takvim.com.tr / Arşiv) 'AĞABEYİMİ ÖLDÜRECEĞİM'

Eve gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kafasına sert bir cisimle defalarca vurularak öldürülen Kenan Can'ın cinayete kurban gittiğini tespit etti. Harun Can'ın çelişkili beyanlar vermesi şüpheleri artırırken, yapılan incelemelerin ardından eve girip çıkan başka birinin olmadığı anlaşıldı. Köşeye sıkışan cani kardeş, aralarında miras meselesi sebebiyle ağabeyini öldürdüğünü itiraf etti.