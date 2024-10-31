Meğer Asyalı kadınların güzellik sırrı buymuş: Bu tonik ile cildiniz cam gibi oluyor!

Son günlerde sosyal medyada popüler olan pirinç suyu toniği herkes tarafından araştırılıyor. Asyalıların yıllardır kullandığı bu güzellik tüyosu cildin cam gibi parlak olmasını sağlıyor. Peki evde pirinç suyu toniği nasıl yapılır? İşte güzelliğe güzellik katan o tarif...

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Pirinç suyu toniği nasıl yapılır?

Pirinç suyu toniği hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler yalnızca pirinç ve su. 2 su bardağı pirinci soğuk su kullanarak iki defa yıkayıp süzmelisiniz. Bu adım, pirincin üzerindeki fazla nişastayı ve kirleri temizlemeye yardımcı olur. Ardından pirincin üzerine 4 su bardağı su ekleyin. Birkaç dakika karıştırdıktan sonra suyunu iyice süzün. Süzdüğünüzü suyu cam bir şişeye doldurun. 1-2 gün oda sıcaklığında beklettiğinizi pirinç suyu toniğini ardından buzdolabında saklayarak cildinize uygulayabilirsiniz.