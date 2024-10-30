Sevgilinize bu soruları sakın sormayın! Güvensizliğin sinyallerini veriyor

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İlişkiler bazı dönemlerde doğru iletişim sağlanamazsa bitebilir ya da karmaşık bir versiyonuna dönüşebilir. Peki böyle durumlarda hangi sorular karşı tarafa iletilmemeli? İşte o sorular ve neden sorulmaması gerektiğine dair detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Beni bırakmazsın değil mi? Bu tür bir sorunun yanıtı genellikle "Hayır" olmasını beklersiniz. Ancak ilişkiniz sağlıklı ve güven doluysa bu soruyu sorma ihtiyacı ortaya çıkmaz. Bu durum partnerinize veya ilişkinize duyduğunuz güvensizliğin bir işareti olabilir.