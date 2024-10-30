Bu insanlar güneş batarken karalar bağlıyor! Gün batımı sendromu nedir?

Gün batımı birçok kişi için huzur kaynağı olsa da bazı bireyler için hüzün ve kaygıyla dolu bir zaman dilimini işaret edebilir. İşte bu noktada "gün batımı sendromu" devreye giriyor. Alaca karanlık saatlerinin getirdiği melankoli ve yalnızlık duygusu birçok insanı etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Peki "gün batımı sendromu" ne anlama geliyor? İşte ilginç sendroma dair merak edilenler...