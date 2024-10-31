Bu besinleri tüketirken dikkat! Meğer en değerli kısmını çöpe atıyormuşuz

(Takvim Foto Arşiv) Kivi Kivinin kabuğu bağırsak sağlığı için önemli lifler içerir. Kabuklarıyla yendiğinde meyvenin lif içeriği %50 daha artar. Kiviyi güzelce yıkayıp kabuğuyla yediğinizde lezzetli bir atıştırmalık elde edersiniz.

(Takvim Foto Arşiv) Patates Patateslerin lifinin %40'ı kabuğundadır. Kabuğunu soymadan püre yaparsanız hem lezzet hem de besin değeri kazanırsınız. Ayrıca kabukları fırında zeytinyağı ve deniz tuzu ile kızartarak sağlıklı cipsler elde edebilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv) Balkabağı Balkabağının kabuğu yenilebilir ancak bazıları sert olabilir. Kızartarak veya mangalda pişirerek kabuğunu tüketebilirsiniz. Kabuklarını atmak yerine fırında zeytinyağı ile kızartarak çıtır bir atıştırmalık yapabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv) Elma Elmanın lifinin %45'i kabuğundadır ve pektin açısından zengindir. Kabuklarını soymadan yediğinizde hem besin değerini artırır hem de sağlıklı bir atıştırmalık sunarsınız. Elmalarınızı suyla durulayıp doğrayarak ya da ısırarak yiyebilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv) Neden kabuklarını atmamalıyız? Bu sebze ve meyvelerin kabukları genellikle yüksek lif içeriği ve önemli besin maddeleri barındırır. Kabuğu tüketmek sindirim sağlığını destekler ve vitamin alımını artırır. Kabukları atmak gereksiz gıda israfına yol açar. Bu nedenle hem sağlığınızı hem de doğayı korumak için kabukları atmamayı ve değerlendirmeyi tercih edebilirsiniz.