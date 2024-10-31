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Bu besinleri tüketirken dikkat! Meğer en değerli kısmını çöpe atıyormuşuz

Canınız şöyle çıtır çıtır bir patates kızartması istedi ve elinize bıçağı alıp patatesin kabuklarını soymaya başladınız. İşte tam bu noktada hata ediyor olabilirsiniz. Bazı besinlerin kabukları neredeyse iç kısmı kadar faydalı. Peki en değerli kısmını çöpe atmamanız gereken besinler hangileri? İşte konuya dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 12:17 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 12:18
Bu besinleri tüketirken dikkat! Meğer en değerli kısmını çöpe atıyormuşuz

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Bazı sebze ve meyveler zengin lif kaynağına sahip. Peki size bu liflerin kabuklarında olduğunu söylesek! Lifler bağırsak mikrobiyomunuzu besler, sindirimi destekler ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Araştırmalar gıda veya takviyeler yoluyla daha fazla lif tükettiğimizde daha kolay kilo verdiğimizi gösteriyor. Peki hangi besinlerin kabukları çöpe atılmamalı? İşte gözden çıkarmadan önce iki kez düşüneceğiniz o besinler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Havuç

Havuç kabukları lif ve önemli besin maddeleri içerir. Kabuklarını atmak yerine suyla durulayıp yıkayarak hem besin değerini korumuş hem de sağlıklı bir atıştırmalık elde etmiş olursunuz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Brokoli

Brokolinin sapları çiçeklerinden daha fazla lif içerir. Sapları atmak yerine onları pişirerek tüketip gıda israfını önleyebilirsiniz. Hem lezzetli hem de besleyici bir öğün için saplarını değerlendirin.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kivi

Kivinin kabuğu bağırsak sağlığı için önemli lifler içerir. Kabuklarıyla yendiğinde meyvenin lif içeriği %50 daha artar. Kiviyi güzelce yıkayıp kabuğuyla yediğinizde lezzetli bir atıştırmalık elde edersiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Patates

Patateslerin lifinin %40'ı kabuğundadır. Kabuğunu soymadan püre yaparsanız hem lezzet hem de besin değeri kazanırsınız. Ayrıca kabukları fırında zeytinyağı ve deniz tuzu ile kızartarak sağlıklı cipsler elde edebilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Balkabağı

Balkabağının kabuğu yenilebilir ancak bazıları sert olabilir. Kızartarak veya mangalda pişirerek kabuğunu tüketebilirsiniz. Kabuklarını atmak yerine fırında zeytinyağı ile kızartarak çıtır bir atıştırmalık yapabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Elma

Elmanın lifinin %45'i kabuğundadır ve pektin açısından zengindir. Kabuklarını soymadan yediğinizde hem besin değerini artırır hem de sağlıklı bir atıştırmalık sunarsınız. Elmalarınızı suyla durulayıp doğrayarak ya da ısırarak yiyebilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Neden kabuklarını atmamalıyız?

Bu sebze ve meyvelerin kabukları genellikle yüksek lif içeriği ve önemli besin maddeleri barındırır. Kabuğu tüketmek sindirim sağlığını destekler ve vitamin alımını artırır. Kabukları atmak gereksiz gıda israfına yol açar. Bu nedenle hem sağlığınızı hem de doğayı korumak için kabukları atmamayı ve değerlendirmeyi tercih edebilirsiniz.

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