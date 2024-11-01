Meğer 1 saat demleyince zehre dönüşüyormuş: Bardak bardak içiyorduk

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Türkiye'nin popüler sıcak içeceklerinden biri olan çay demlendikten sonra 1 saat içinde tüketilmeli. Daha fazla demlenince vücuda zarar veriyor. Doktorlar, bu süre içinde çayda nitrojen bileşikleri ve tanenler gibi zararlı maddelerin oluştuğunu vurguluyor. İşte habere ilişkin dikkat çeken detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) 1 saatten fazla demlenirse zehre dönüşüyor Çayın 1 saatten fazla demlenmesi zararlı bileşenleri ortaya çıkarabiliyor. Zamanla bu zararlı bileşenlerin birikimi sindirim sisteminde dengesizliklere neden olabilir ve karaciğere ciddi zararlar verebilir. Oksitlenme sonucu meydana gelen film, mikropların ve zararlı bakterilerin hızlıca çoğalmasına zemin hazırlar bu da çeşitli sağlık sorunları riskini artırır. Bu nedenle çayı taze tüketmek sağlığınız için oldukça önemlidir.