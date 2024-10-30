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Güngören'de yeni doğan skandalı! Ömer bebek önce bacağından sonra canından oldu

Ömer bebek, 26 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geldi. Minik bebek erken doğum nedeniyle kuvöze konulmak üzere Güngören'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. 4 aydır Güngören'deki özel bir hastanede tedavi edildiği söylenen Ömer bebek hastanenin yanlış tedavi uygulamasıyla bacağını kaybetti. Aile, hastaneden bebeklerinin başka bir hastaneye sevkinin yapılmasını ve epikriz raporunu almak istedi. Ancak hastane yetkilileri minik Ömer'in ne sevkini yaptı ne de epikriz raporunu verdi. Acılar içinde yaşam mücadelesi veren küçük Ömer'in bedeni daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 00:05 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 00:08
Güngören’de yeni doğan skandalı! Ömer bebek önce bacağından sonra canından oldu

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Ömer Garip, 12 Mayıs'ta 26 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geldi. İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğan bebek, yenidoğan yoğun bakımında yer olmadığı için Güngören'de özel bir hastaneye sevk edildi. 4 aydır hastanede tedavi gören bebek ameliyatlar geçirdi fakat durumu giderek kötüleşti. Minik Ömer'e, hastanenin uyguladığı yanlış tedavi sonucunda bacağı kesildi, daha fazla acıya dayanamayan bebek yaşam mücadelesini kaybetti.

Masum bebek önce bacağından sonra canından oldu

Prematüre doğan Ömer bebek yenidoğan ünitesi yoğun bakımında yer olmadığı gerekçesiyle Güngören'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.
4 ay boyunca hastanede tedavisi süren bebek, birçok ameliyat geçirdi. Aile, bebeklerinin iyileşmesini beklerken, küçük Ömer'in durumu daha kötüye gitti. Garip ailesinin korktukları başına geldi...yanlış tedavi yüzünden bacağını kaybeden Ömer bebek canından da oldu.

Ömer bebek (takvim..com.tr | Ekran Görüntüsü)Ömer bebek (takvim..com.tr | Ekran Görüntüsü)

"45 HAFTALIKKEN YANLIŞ BİR KATETER TAKILMIŞ"

Anne Nurgül Garip, hastaneden kendisini birinin aradığını ve iddia ederek, "Çocuğunu hastaneden kurtar" dedi bana, "yanlış kateter takıldı ayağına, çocuğunu ölüme terk ettiler kurtar, kamera kayıtlarını iste" dedi." diye konuştu. Aile bu durumun ardından çocuklarının hakkını aramaya ve başka hastaneye sevk olmasını istemişti. Baba Muhammed Garip, "Yaklaşık dört ay kaldı dört ayın sonunda yanlış kateter takıldı hatta kendileri bile itiraf etti bunu" diyerek evladı bacağını yanlış tedavi yüzünden kaybettiğini dile getirdi.

Bebeklerini kaybeden Garip ailesi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Bebeklerini kaybeden Garip ailesi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

"DOKTORLAR BU HALE GETİRDİ"

Acılı anne, "Ben çocuğumu çok acılı bir şekilde kaybettim, doğum yaptıktan sonra kaybetmedim, karnımdayken kaybetmedim doktorlar onu bu hale getirdi." dedi.

NE TEDAVİ EDİLMİŞ NE DE SEVK!

Kangrene dönüşen enfeksiyon iddia o ki ne tedavi edilmiş ne de Ömer'in başka bir hastaneye sevkine izin verilmişti. Baba Garip, "30 ağustos'ta resmi tatildi doktorlar orada yokken bacağını görmek istedim ve resmini çektim. o resim bizde olmasaydı kendiliğinden vefat etti diye herkesi inandırırlardı." şeklinde konuştu.

Yanlış tedavi sonucu hayatını kaybeden Ömer bebek (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Yanlış tedavi sonucu hayatını kaybeden Ömer bebek (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

SAĞLIĞI DEĞİL PARA UĞRUNA!

Sevke izin çıkmama nedeni iddiaya göre Ömer'in sağlığı değil SGK'dan daha fazla para alabilmekti. Acılı baba, "Oyaladılar orada, 112'yi hiç aramamışlar. Sigortadan daha fazla bi para almak amacıyla daha fazla kalıyor. Sırf bir gün kalsa kar olacak diye çocuğumu kaybettim ben." dedi. Çocuğunun yanlış tedavi kurbanı olmasına sitem eden anne, "Ayak parmaklarından başlamıştı topuğunu kurtarabilirdik. Benim çocuğum 24 gün acı içinde bekledi. 14 Eylül'de çocuğumu devlet hastanesine o gün çıkarıldı. Haberlere çıktıktan sonra gerçekleşti. Aynı gün zaten bacağından ameliyat oldu, kesildi bacağı." dedi.

Önce bacağından sonra canından olan Ömer bebek (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Önce bacağından sonra canından olan Ömer bebek (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

KÜÇÜKCÜK BEDENİ DAYANAMADI

Ömer bebeğin devlet hastanesine sevkinin ardından Garip ailesi içinde umutlar yeşermişti. Ancak küçücük bedeni maalesef 1 buçuk ay dayanabildi.
Çünkü özel hastanede çok büyük bir hasar almıştı. İşte Garip ailesininde ellerinde evlatlarından geriye hiç giydiremedikleri kıyafetleri kaldı.

Garip ailesi, tek kurbanın kendilerinin olmadığını savunuyor ve sorumluların tespitini istiyor.

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