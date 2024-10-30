Güngören’de yeni doğan skandalı! Ömer bebek önce bacağından sonra canından oldu

Ömer Garip, 12 Mayıs'ta 26 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geldi. İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğan bebek, yenidoğan yoğun bakımında yer olmadığı için Güngören'de özel bir hastaneye sevk edildi. 4 aydır hastanede tedavi gören bebek ameliyatlar geçirdi fakat durumu giderek kötüleşti. Minik Ömer'e, hastanenin uyguladığı yanlış tedavi sonucunda bacağı kesildi, daha fazla acıya dayanamayan bebek yaşam mücadelesini kaybetti.
Prematüre doğan Ömer bebek yenidoğan ünitesi yoğun bakımında yer olmadığı gerekçesiyle Güngören'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.
4 ay boyunca hastanede tedavisi süren bebek, birçok ameliyat geçirdi. Aile, bebeklerinin iyileşmesini beklerken, küçük Ömer'in durumu daha kötüye gitti. Garip ailesinin korktukları başına geldi...yanlış tedavi yüzünden bacağını kaybeden Ömer bebek canından da oldu.
Ömer bebek (takvim..com.tr | Ekran Görüntüsü)
"45 HAFTALIKKEN YANLIŞ BİR KATETER TAKILMIŞ"
Anne Nurgül Garip, hastaneden kendisini birinin aradığını ve iddia ederek, "Çocuğunu hastaneden kurtar" dedi bana, "yanlış kateter takıldı ayağına, çocuğunu ölüme terk ettiler kurtar, kamera kayıtlarını iste" dedi." diye konuştu. Aile bu durumun ardından çocuklarının hakkını aramaya ve başka hastaneye sevk olmasını istemişti. Baba Muhammed Garip, "Yaklaşık dört ay kaldı dört ayın sonunda yanlış kateter takıldı hatta kendileri bile itiraf etti bunu" diyerek evladı bacağını yanlış tedavi yüzünden kaybettiğini dile getirdi.
Bebeklerini kaybeden Garip ailesi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)
"DOKTORLAR BU HALE GETİRDİ"
Acılı anne, "Ben çocuğumu çok acılı bir şekilde kaybettim, doğum yaptıktan sonra kaybetmedim, karnımdayken kaybetmedim doktorlar onu bu hale getirdi." dedi.
NE TEDAVİ EDİLMİŞ NE DE SEVK!
Kangrene dönüşen enfeksiyon iddia o ki ne tedavi edilmiş ne de Ömer'in başka bir hastaneye sevkine izin verilmişti. Baba Garip, "30 ağustos'ta resmi tatildi doktorlar orada yokken bacağını görmek istedim ve resmini çektim. o resim bizde olmasaydı kendiliğinden vefat etti diye herkesi inandırırlardı." şeklinde konuştu.