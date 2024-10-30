Güngören’de yeni doğan skandalı! Ömer bebek önce bacağından sonra canından oldu

Ömer Garip, 12 Mayıs'ta 26 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geldi. İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğan bebek, yenidoğan yoğun bakımında yer olmadığı için Güngören'de özel bir hastaneye sevk edildi. 4 aydır hastanede tedavi gören bebek ameliyatlar geçirdi fakat durumu giderek kötüleşti. Minik Ömer'e, hastanenin uyguladığı yanlış tedavi sonucunda bacağı kesildi, daha fazla acıya dayanamayan bebek yaşam mücadelesini kaybetti.

Prematüre doğan Ömer bebek yenidoğan ünitesi yoğun bakımında yer olmadığı gerekçesiyle Güngören'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

4 ay boyunca hastanede tedavisi süren bebek, birçok ameliyat geçirdi. Aile, bebeklerinin iyileşmesini beklerken, küçük Ömer'in durumu daha kötüye gitti. Garip ailesinin korktukları başına geldi...yanlış tedavi yüzünden bacağını kaybeden Ömer bebek canından da oldu.