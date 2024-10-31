Enfes bir Türk lezzeti de listede! Üstelik 2. sırada... Dünya listelerinin en iyi 100 sandviçi

Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında listeler hazırlayan "TasteAtlas" "dünyanın en iyi 100 sandviçi" listesini yayınladı. O listede Türkiye'den bilindik bir lezzet de var. Peki 2. sırada yer alan Türk lezzeti hangisi? İşte global lezzet listesine dair merak edilen detaylar...