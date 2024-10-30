KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ 2024! Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? T.C no ile askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2024 Kasım celp dönemine ait askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belirlendi. Askerlik celp yerleri için bekleyenler önemli duyuruyu e-Devlet üzerinden alacak. İşte merakla beklenen detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2024 Kasım celp dönemine ait askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belirlendi. Askerlik celp yerleri için bekleyenler önemli duyuruyu e-Devlet üzerinden alacak. İşte merakla beklenen detaylar...
Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?
Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları, 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Bu tarih, birçok gencin askere gitme planları için kritik öneme sahip.
Askerlik Yerleri Nasıl Öğrenilir?
Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler, www.turkiye.gov.tr adresindeki "Kurumlar" başlığı altında bulunan Milli Savunma Bakanlığı'nın hizmetlerinden yararlanabilirler. Özellikle "Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" seçenekleriyle, kişisel askerlik bilgilerine ulaşmak mümkün.
Adım Adım Sorgulama
Hizmet Adı Kutucuğuna Yazın: Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadelerinden birini yazın.
Linke Tıklayın: Karşınıza çıkan linke tıklayarak ilgili sayfaya geçin.
Sonuçları Öğrenin: "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" veya "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayarak, askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.