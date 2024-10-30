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Batman'daki villada aile faciası! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti... Son paylaşımı dikkat çekti

Batman'da bir villada Nesim Adım isimli şahıs eşi Tuba Adım ve Ali Ensar Adım'ı öldürdükten sonra intihar etti. Aileden geriye Nesim Adım'ın gece yarısı paylaştığı fotoğraf kaldı.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 16:49 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 17:11
Batman’daki villada aile faciası! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti... Son paylaşımı dikkat çekti

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Batman'da villada aile faciası yaşandı.

Batman'da vahşet!

Batman'da Nesim Adım, Tilmerç Mahallesi'ndeki evlerinde oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım'ı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti (DHA)Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti (DHA)

Aileden geriye Nesim Adım'ın gece 02.00'da paylaştığı kendisinin, eşinin ve çocuğunun olduğu görüntü kaldı.

İşte o görüntüler;

Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti (DHA)Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti (DHA)

Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti (DHA)Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti (DHA)

Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti (DHA)Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti (DHA)

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