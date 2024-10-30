Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti (DHA) Aileden geriye Nesim Adım'ın gece 02.00'da paylaştığı kendisinin, eşinin ve çocuğunun olduğu görüntü kaldı.

İşte o görüntüler;



Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti (DHA)



Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti (DHA)



Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti (DHA)