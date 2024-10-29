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Yenidoğan çetesi, Türkiye'nin kanını dondurdu! 350 aile savcılığa koştu

Bebek katilleri çetesi soruşturmasında bebeklerini kaybeden 250 ailenin savcılığa, 100 ailenin de CİMER’e başvurduğu belirlendi. Çete, 18 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024
Yenidoğan çetesi, Türkiye’nin kanını dondurdu! 350 aile savcılığa koştu

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Türkiye'nin gündemine oturan bebek katilleri çetesine ilişkin özel hastanelerde bebeklerini kaybeden ailelerden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na 250 başvuru yapıldı. 100 adet de CİMER başvurusu bulunduğu belirtildi. Ailelerin başvurularının çete ile ilişkisi tespit edilirse ek iddianamelerle soruşturma dosyasına eklenebileceği kaydedildi. İddianame Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

19 HASTANE SORUMLU
İddianamede, ölen 10 bebeğin maktul, 5 kişinin müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü'nün suçtan zarar gören, 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu, 47 kişi şüpheli olarak yer aldı. Çete, 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

583 YIL İSTENİYOR
İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez uygulanmak üzere resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. (Mustafa Sait Özkan)

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