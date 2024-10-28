SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Lastiği patlayan tıra çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü

Çorum'dan Amasya'nın Merzifon ilçesine doğru seyir halindeki otomobil, lastiği patladığı için yolda duran tıra arkadan çarptı. Kazada, aracın altına girerek parçalanan otomobilin sürücüsü Buğra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 01:27 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 01:27
Lastiği patlayan tıra çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Amasya'da yolda lastiği patlayan tırın dorsesine çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Amasya’da lastiği patlayan tıra çarpan otomobil paramparça oldu. (İHA)Amasya’da lastiği patlayan tıra çarpan otomobil paramparça oldu. (İHA)

Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinden Amasya'nın Merzifon ilçesi yönüne doğru giden Buğra Yılmaz idaresindeki 19 ACS 292 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yolda duran Erdinç A.'nın kullandığı 52 BB 359 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Amasya’da lastiği patlayan tıra çarpan otomobil paramparça oldu. (İHA)Amasya’da lastiği patlayan tıra çarpan otomobil paramparça oldu. (İHA)

Tırın altına girerek parçalanan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Amasya’da lastiği patlayan tıra çarpan otomobil paramparça oldu. (İHA)Amasya’da lastiği patlayan tıra çarpan otomobil paramparça oldu. (İHA)

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüsünün cenazesi, yapılan inceleme sonrası hurdaya dönen araçtan çıkartılarak hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a yumruklu saldırı | Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı
CANLI | Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den İran’a yeni saldırı hazrılığı | Mısır’ın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!
Kalyon
ÖZEL | Victor Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Derbi sonrası açıkladı
Kuzey Marmara Otoyolu
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu: Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecek
Türk Telekom
Aslan kafasını kullandı! Galatasaray Beşiktaş’ı 2-1 yendi
FETÖ’de iç savaş başladı! Örgütün parasını hortumlayan Uzun Cevdet’ten, iblis Gülen ölmeden önce videolu hazırlık
Nevşehir’de eski koca vahşeti! Boşandığı eşine otomobilde kurşun yağdırdı
TAKVİM yazdı ’Devlet’ tokadı indirdi! Bahçeli DEM’in skandal bildirisi sonrası uyardı: Daha sert, seri ve şiddetli yöntemler devreye girer
Koza Holding
Mehmetçik vurdukça kudurdular! YPG’li militanlar Almanya’da İsrail bayrağı açtı | Netanyahu - Kandil flörtü ve ’teröristan’ hezeyanı
Yenidoğan Çetesi 18 Kasım’da hakim karşısına çıkacak! Bomba SGK iddiası: Bağlantıları olabilir
Boca’dan Medina için son şart! Fenerbahçe’ye imza an meselesi
SON DAKİKA