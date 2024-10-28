Lastiği patlayan tıra çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü

Amasya’da lastiği patlayan tıra çarpan otomobil paramparça oldu. (İHA)

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüsünün cenazesi, yapılan inceleme sonrası hurdaya dönen araçtan çıkartılarak hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.