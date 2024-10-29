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Milli sporcu Selene Durna hayatını kaybetti! Spor camiasını yasa boğan ölümde intihar şüphesi

İstanbul'da, Beşiktaş'ta atletizm takımında mücadele eden, 32 yaşındaki milli sporcu Selene Durna, 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Durna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 08:29 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 08:54
Milli sporcu Selene Durna hayatını kaybetti! Spor camiasını yasa boğan ölümde intihar şüphesi

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İstanbul Sarıyer'de feci bir olay yaşandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçeköy Yeni Mahalle Kayın Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Beşiktaş atletizm takımda mücadele eden 32 yaşındaki milli sporcu Selene Durna, yalnız yaşadığı binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan asfalt zemine düştü.

Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna(32) 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. (DHA) Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna(32) 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. (DHA)

Durna'nın düştüğünü gören komşuları polise haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Selene Durna'nın(32) hayatını kaybettiğini belirledi.

32 yaşındaki milli sporcu Selene Durna (DHA) 32 yaşındaki milli sporcu Selene Durna (DHA)

Olay yeri inceleme ekibi, Selene Durna'nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı.

Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen Durna'nın balkondan atlayarak intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Selene Durna'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Milli sporcu Selene Durna'nın evi. (DHA)Milli sporcu Selene Durna'nın evi. (DHA)

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Daha önce ENKA'da yarışan başarılı sporcunun, geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması ile mücadele ettiği öğrenildi. 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna'nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, milli sporcu için başsağlığı mesajı yayınladı. (DHA)Beşiktaş Jimnastik Kulübü, milli sporcu için başsağlığı mesajı yayınladı. (DHA)

Kulübün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

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