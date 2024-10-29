İddiaya göre, Beşiktaş atletizm takımda mücadele eden 32 yaşındaki milli sporcu Selene Durna , yalnız yaşadığı binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan asfalt zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Selene Durna 'nın(32) hayatını kaybettiğini belirledi.

32 yaşındaki milli sporcu Selene Durna (DHA)

Olay yeri inceleme ekibi, Selene Durna'nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı.

Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen Durna'nın balkondan atlayarak intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Selene Durna'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.