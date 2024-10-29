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Yavru Vatan'da da 'yavru' skandalı

Lefkoşa  Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov'un yaşamını yitirmesi, 6 bebeğin de sağlık durumlarının bozulması üzerine entübe edilmesi sebebiyle gözaltına alınan hastane çalışanları Ç.Ş., A.D., G.K.A., K.Y., ve M.A. polisin geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024
Yavru Vatan’da da ’yavru’ skandalı

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov'un yaşamını yitirmesi, 6 bebeğin de sağlık durumlarının bozulması üzerine entübe edilmesi sebebiyle gözaltına alınan hastane çalışanları Ç.Ş., A.D., G.K.A., K.Y., ve M.A. polisin geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi heyeti, "tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla ilk duruşmaları görülen 5 şüpheli hakkında polisteki gözaltı sürelerinin üçer gün uzatılmasına, hastaneyle ilgili teknik incelemenin tamamlanmasına, ölen bebeğin otopsi raporunun istenmesine karar verdi.

Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini ileri sürerek, Sağlık Bakanlığı ve hastane çalışanlarını sorumlu tutuyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında, olayın cezasız kalmayacağını vurguladı.

Türkiye'dekine benzer skandal KKTC'de yaşandı. Cumhurbaşkanı Tatar ve Sağlık Bakanı Dinçyürek seferber oldu. Bebeklerin yakınları hastane kapısına yığıldı.

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