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Niğde'de 101 dağcı Cumhuriyet için Ay-yıldızlı bayrağımızı Demirkazık’ın zirvesine taşıdı!

Cumhuriyet’in 101. Yılı kutlamaları çerçevesinde, 101 dağcı. Ay-yıldızlı bayrağımızı Demirkazık’ın zirvesine taşıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024
Niğde’de 101 dağcı Cumhuriyet için Ay-yıldızlı bayrağımızı Demirkazık’ın zirvesine taşıdı!

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün 81 ilde, KKTC'de ve dış temsilciliklerde coşkuyla kutlanmaya başlandı. Kutlamalar çerçevesinde 101 dağcı, dün Niğde'nin Çamardı İlçesi yakınlarında bulunan ve Aladağlar'ın en yüksek zirvesi olan Demirkazık'a tırmandı. Tırmanış öncesi açıklama yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, "Bu faaliyet, sadece bir dağcılık etkinliği değil; Cumhuriyetimiz'in sağlam temellerini ve azimle çıktığımız aydınlık yarınlara olan inancımızı simgeliyor" ifadesini kullandı.

Dağcılar, uygun bir noktada TUSAŞ yazısı oluşturup şehitlerimizi andı. Sonra da 3 bin 723 metredeki Emler Zirvesi'ne ulaştı. Türk Bayrağı'nı açarak dünyaya mesaj yolladı: BU BAYRAK HEP ZİRVEDE KALACAK.

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