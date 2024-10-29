Kayseri’de feci kaza: Kamyon otomobile çarptı

Kayseri'de Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon, otomobile çarptı.
Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesi Tekir Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.
Kayseri'de Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon, otomobile çarptı.
Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesi Tekir Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.
KAMYON OTOMOBİLE ÇARPTI
Ejder D. idaresindeki kömür yüklü kamyon, sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ 6 YARALI
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kamyon şoförü Ejder D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yaralanan 6 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.