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Kayseri'de feci kaza: Kamyon otomobile çarptı

Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon, otomobile çarptı. Kazada kamyonun şoförü Ejder D. hayatını kaybederken otomobildeki 6 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:56 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:56
Kayseri’de feci kaza: Kamyon otomobile çarptı

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Kayseri'de Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon, otomobile çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesi Tekir Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.

KAMYON OTOMOBİLE ÇARPTI
Ejder D. idaresindeki kömür yüklü kamyon, sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı.

Kayseri'de kömür yüklü kamyonun otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı (DHA)Kayseri'de kömür yüklü kamyonun otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı (DHA)

Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de kömür yüklü kamyonun otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı (DHA)Kayseri'de kömür yüklü kamyonun otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı (DHA)

1 ÖLÜ 6 YARALI
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kamyon şoförü Ejder D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yaralanan 6 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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