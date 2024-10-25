En talihsiz burçlar hangileri? Bu burçlar ne yaparsa yapsın yüzleri gülmüyor!

Hayatın olağan akışı içinde bazı burçlar beklenmedik talihsizliklerle daha sık karşılaşabiliyor. Duygusal karmaşalar, zorluklar ve hayal kırıklıkları bu burçların günlük yaşamlarını etkiliyor. Peki astroloji dünyasının en talihsiz burçları hangileri? İşte merak edilen o liste...
(Takvim Foto Arşiv)
Akrep
Derin duygusal karmaşalar ve ilişki sorunlarıyla sık sık karşılaşabilirler.
Oğlak
Zorluklarla başa çıkmakta zorlanabilir ve hedeflerine ulaşmak için daha fazla çaba harcamak zorunda kalabilirler.
(Takvim Foto Arşiv)
Kova
Beklenmedik olaylar ve hayal kırıklıkları Kova burçlarını sık sık etkileyebilir.
Yengeç
Duygusal hassasiyetleri nedeniyle zorlayıcı durumlarla sıkça karşılaşabilirler.
Başak
Mükemmeliyetçilikleri ve eleştirel doğaları onları olumsuz durumlarla karşılaştırabilir.