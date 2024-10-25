En talihsiz burçlar hangileri? Bu burçlar ne yaparsa yapsın yüzleri gülmüyor!

Hayatın olağan akışı içinde bazı burçlar beklenmedik talihsizliklerle daha sık karşılaşabiliyor. Duygusal karmaşalar, zorluklar ve hayal kırıklıkları bu burçların günlük yaşamlarını etkiliyor. Peki astroloji dünyasının en talihsiz burçları hangileri? İşte merak edilen o liste...