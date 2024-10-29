Emlakçı sakal ekti Fransız intihar etti

Fransız Mathieu Vigier Latour, mart ayında nakil için İstanbul'a geldi ve Fransa'daki fiyatının beşte biri olan nakil işlemi ona 1.300 euroya mal oldu. Ancak tedavi sonucunda kafasından yüzüne 4 bin greft saç nakledilirken, bin greft saç kaybedildi.



Babası, operasyon sonrasında işletme öğrencisinin sakalının düzensiz, doğal olmayan bir açıyla uzadığını ve 'kirpi' gibi göründüğünü söyledi. İddiaya göre öğrencinin işlem sonrasında saç derisinin kalıcı olarak hasar gördüğü bu nedenle bunalıma girdiği savunuldu.



Telegraph'ın haberine göre, nakli gerçekleştiren kişinin aslında kalifiye bir cerrah değil, emlakçı olduğu ortaya çıktı. Başarısız ameliyatı sonucunda Latour bir 'kısır döngü'ye girdi ve insanların görünümlerindeki kusurlara takıntılı hale geldiği bir durum olan 'dismorfik bozukluğa' yakalandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN