Ayder Yenileme ve Koruma Projesi tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası için hazırlanan 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi'ni tamamladı. Bakan Murat Kurum, Ayder Yaylası'nın yeni görüntülerini, "Son zamanlarda Ayder'e hiç gittiniz mi? Doğa harikası Ayder'in güzelliğine güzellik kattık" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Proje kapsamında öncelikle 5 otelin bulunduğu bölgeler, kamulaştırılıp yeşil alan vasfına kavuşturuldu. Bu bölgelerdeki oteller yıkıldı. TOKİ tarafından yöresel mimariyle doğal dokuya uygun 52 odalı apartlar inşa edildi.

Yıkılan otellerin hak sahiplerine bu projeden yeni apartlar verildi. Salıncaklar sökülürken, Ayder'e bin 650 araçlık otopark ve atık su arıtma tesisi kazandırıldı.



Ayder Yaylası için hazırlanan yenileme ve koruma projesi tamamlandı. Bakan Kurum, 'Ayder'in güzelliğine güzellik kattık' dedi.