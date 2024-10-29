29 Ekim’de hava nasıl olacak? İstanbul dahil 4 ile yağış uyarısı! Bu gece başlıyor

Takvim Foto Arşiv
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN, 27°C
Az bulutlu ve açık
Takvim Foto Arşiv
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DÜZCE, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
SİNOP, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ARTVİN, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
TRABZON, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM, 13°C
Az bulutlu
KARS, 13°C
Az bulutlu
MALATYA, 19°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
VAN, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 24°C
Az bulutlu ve açık