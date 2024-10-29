29 Ekim’de hava nasıl olacak? İstanbul dahil 4 ile yağış uyarısı! Bu gece başlıyor

Takvim Foto Arşiv AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ADANA, 29°C Az bulutlu ve açık ANTALYA, 27°C Az bulutlu ve açık HATAY, 26°C Az bulutlu ve açık MERSİN, 27°C Az bulutlu ve açık

Takvim Foto Arşiv İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA, 20°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ÇANKIRI, 21°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ESKİŞEHİR, 20°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu KONYA, 18°C Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto Arşiv BATI KARADENİZ Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU, 18°C Parçalı, zamanla çok bulutlu DÜZCE, 21°C Parçalı, zamanla çok bulutlu SİNOP, 21°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı ZONGULDAK, 17°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Takvim Foto Arşiv ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. AMASYA, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ARTVİN, 16°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN, 19°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu TRABZON, 18°C Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ERZURUM, 13°C Az bulutlu KARS, 13°C Az bulutlu MALATYA, 19°C Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu VAN, 13°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Takvim Foto Arşiv GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR, 23°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP, 24°C Az bulutlu ve açık SİİRT, 22°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA, 24°C Az bulutlu ve açık TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN