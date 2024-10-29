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29 Ekim’de hava nasıl olacak? İstanbul dahil 4 ile yağış uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil 4 ile yağış uyarısında bulundu. Saat veren MGM, Çarşamba günü yağışların devam edeceğini duyurdu. Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 09:25 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 09:27
29 Ekim’de hava nasıl olacak? İstanbul dahil 4 ile yağış uyarısı! Bu gece başlıyor

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl? sorusu vatandaşların en çok arattığı sorular arasında yer aldı. Ekim ayının sonlarına yaklaşırken hava sıcaklıklarında bir değişiklik olmayacağını bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu haritasında İstanbul dahil birçok ili yağış konusunda uyardı. Yağışın bu gece saatlerinde başlayacağı bildirilirken yarında devam edeceği açıklandı.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 24°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA, 25°C

Az bulutlu ve açık

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AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN, 27°C

Az bulutlu ve açık

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DÜZCE, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİNOP, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ARTVİN, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TRABZON, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM, 13°C

Az bulutlu

KARS, 13°C

Az bulutlu

MALATYA, 19°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

VAN, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 24°C

Az bulutlu ve açık

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