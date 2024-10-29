Kilo verme koçundan şaşırtıcı yasak listesi: Bu üç yiyecek asla evinize girmesin

Georgia'dan başarılı bir kilo verme koçu, TikTok'ta paylaştığı son videoyla dikkatleri üzerine çekti. Sağlıklı yaşam yolculuğuna dair üç önemli yiyeceği evinde asla bulundurmadığını belirten koç, bu alışkanlıklarının nedenini takipçilerine açıklarken büyük bir sağlık sırrını da paylaşıyor.
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Paketlenmiş Hamur İşleri
Rizzo'ya göre, Little Debbie Snacks, HoneyBuns ve Pop-Tarts gibi hamur işleri aşırı işlenmiş gıdalar sınıfına giriyor ve içeriklerinde yüksek miktarda şeker, yağ, tuz ve kalori bulunuyor. Buna karşın, vitamin ve lif açısından son derece yetersizler. Rizzo, bu gıdaların sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmayı zorlaştırdığını belirtiyor. Ancak tatlılardan tamamen uzak durmadığını ifade eden Rizzo, taze ve yerel ürünlerden yapılan tatlıları tercih ettiğini söylüyor: "13 ay raf ömrü olan ürünler yerine sevgiyle hazırlanmış bir pastayı almayı tercih ederim."
Jenna'nın Tiktok hesabı
Gazlı İçecekler ve Meyve Suları
Rizzo, gazlı içeceklerin sağlığa zararlarının uzun zamandır bilindiğini, ancak meyve sularının birçok kişi için yanıltıcı olabildiğini belirtiyor. Görünüşte sağlıklı gibi görünen meyve sularının da genellikle yüksek oranda işlenmiş şeker içerdiğini dile getiriyor.