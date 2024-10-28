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İzmir'de bıçaklı saldırı kamerada: 17 yaşındaki Betül dehşeti yaşadı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sokak ortasında Betül Ç.'ye (18) bıçakla saldırıp yaralayan ve telefonunu gasp eden Çağlar Efe D. (17) tutuklandı. Saldırı anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 10:31 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 10:59
İzmir’de bıçaklı saldırı kamerada: 17 yaşındaki Betül dehşeti yaşadı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 25 Ekim günü sabah saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre bir süredir Betül Ç.'ye ilgi duyan Çağlar Efe D. sokakta yürüyen genç kadını takip etmeye başladı.

Sokakta yürürken takip edip böyle saldırdı



KAÇMAYA ÇALIŞTI
Durumu fark eden Betül Ç. koşarak uzaklaşmaya çalışırken, arkasından gelen Efe D.'nin bıçaklı saldırısı sonucu boyun kısmından yaralandı. Çağlar Efe D. ardından Betül Ç.'nin cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Yaralı haldeki Betül Ç.'nin yardım çağrıları üzerine çevreden toplanan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Betül Ç. adrese gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, takıntılı olduğu komşuları olan genç kızı takip edip boynundan bıçakla yaralayarak darp etti. (DHA)İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, takıntılı olduğu komşuları olan genç kızı takip edip boynundan bıçakla yaralayarak darp etti. (DHA)

BABASININ EVİNDE YAKALANDI
Betül Ç. tedavisinin ardından tabur edilirken, polis olay yerinden kaçan Çağlar Efe D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmada şüphelinin, babasının ikamet ettiği Beşyol Mahallesi'ndeki evde saklandığı bilgisine ulaştı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, takıntılı olduğu komşuları olan genç kızı takip edip boynundan bıçakla yaralayarak darp etti. (DHA)İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, takıntılı olduğu komşuları olan genç kızı takip edip boynundan bıçakla yaralayarak darp etti. (DHA)

TELEFONU DA ÇALDI
Jandarmanın eve yaptığı baskınla yakalanan Çağlar Efe D.'nin üzerinde yapılan aramada Betül Ç.'den bıçakla gasbettiği cep telefonu da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çağlar Efe D. aynı gün tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, takıntılı olduğu komşuları olan genç kızı takip edip boynundan bıçakla yaralayarak darp etti. (İHA)İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, takıntılı olduğu komşuları olan genç kızı takip edip boynundan bıçakla yaralayarak darp etti. (İHA)

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan bıçaklı saldırı anına ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde, Betül Ç.'yi takip eden Çağlar Efe D.'nin, koşarak bıçakla saldırması ve olay yerinden kaçması yer alıyor.

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