Uzmanlara göre en belirgin işareti... Bu uyarılar kalbinizin zayıf olduğunu gösteriyor!

Kalp sağlığı, genel vücut sağlığımızın temel taşlarından biri. Son dönemde hareketsiz yaşam tarzı gibi etkenler kalp hastalıklarının görülme sıklığını tetikliyor. Uzmanlar kalbin zayıf olduğunu gösteren üç belirtiyi açıkladı. Peki bu işaretler neler? İşte habere dair önemli detaylar...
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Günlük aktivitelerde ortaya çıkan sinyallere dikkat
Kalp zayıflığının en yaygın işaretlerinden biri hafif tempolu yürüyüşlerde bile gelişen nefes darlığıdır. Mayo Clinic uzmanları bu tür bir nefes darlığının kalp veya akciğer sorunlarından kaynaklanabileceğini ve vücudun yeterince oksijen alamaması sonucu oluştuğunu belirtiyor. NJ Kardiyovasküler Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalara göre ise nefes darlığına ek olarak ayak bileklerinde şişlik, titreme veya yüksek ateş gibi belirtiler acil bir müdahale gerektirebilir.
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Uyku pozisyonuna dikkat
Uyku sırasında nefes almada zorlanma yani tıp dilinde "ortopne" olarak bilinen durum kalp zayıflığının önemli göstergelerinden biridir. Uzmanlar yatar pozisyondayken nefes darlığı yaşanmasının özellikle kalp yetmezliğinin erken belirtilerinden biri olabileceğini ifade ediyor. Birden fazla yastıkla uyumak zorunda kalan, göğüs ağrısı veya çarpıntı gibi ek şikayetleri olan kişilerin kardiyolojik muayeneden geçmeleri önem taşıyor.