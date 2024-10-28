Ankara’da 10 katlı binada korkutan yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

Ankara Etimesgut'ta bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının bir tartışma sırasında bilinçli olarak çıkarıldığı iddia ediliyor.
Ankara Etimesgut'ta bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının bir tartışma sırasında bilinçli olarak çıkarıldığı iddia ediliyor.
Yangın, 10 katlı binanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi.
İddiaya göre aile arasında yaşanan tartışma sırasında bir kişi tarafından bilinçli olarak çıkarıldı.
Bina sakinlerinin daireden yayılan dumanı fark etmesinin ardından yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, doğalgaz ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Binada oturan vatandaşlar, binadan çıkmak isterken koridora sıçrayan alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, tedbir amaçlı binanın elektrik ve doğalgazı ekipler tarafından kesildi.
Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde müdahale edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.