Ankara’da 10 katlı binada korkutan yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

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Ankara Etimesgut'ta bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının bir tartışma sırasında bilinçli olarak çıkarıldığı iddia ediliyor.

Ankara'da 10 katlı binanın 5'inci katında yangın meydana geldi (DHA) Yangın, 10 katlı binanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre aile arasında yaşanan tartışma sırasında bir kişi tarafından bilinçli olarak çıkarıldı.