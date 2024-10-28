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Ankara'da 10 katlı binada korkutan yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

Ankara'da 10 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede çıkan yangın meydana geldi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 01:23 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 01:23
Ankara’da 10 katlı binada korkutan yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

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Ankara Etimesgut'ta bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının bir tartışma sırasında bilinçli olarak çıkarıldığı iddia ediliyor.

Ankara'da 10 katlı binanın 5'inci katında yangın meydana geldi (DHA)Ankara'da 10 katlı binanın 5'inci katında yangın meydana geldi (DHA)

Yangın, 10 katlı binanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi.
İddiaya göre aile arasında yaşanan tartışma sırasında bir kişi tarafından bilinçli olarak çıkarıldı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine doğalgaz ve elektrik ekipleri bölgeye geldi (DHA)Bina sakinlerinin ihbarı üzerine doğalgaz ve elektrik ekipleri bölgeye geldi (DHA)

Bina sakinlerinin daireden yayılan dumanı fark etmesinin ardından yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, doğalgaz ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Binada oturan vatandaşlar, binadan çıkmak isterken koridora sıçrayan alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Yangının ardından olay yerine ekipler sevk edildi (DHA)Yangının ardından olay yerine ekipler sevk edildi (DHA)

EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, tedbir amaçlı binanın elektrik ve doğalgazı ekipler tarafından kesildi.
Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde müdahale edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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