Denizli’de çöpte insan kemiği paniği! Ekipler harekete geçti! Üzerindeki yazılar...

Denizli 'nin Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi üzerinde çöpü boşaltmak isteyen temizlik personeli çöp kutusunda insana ait olduğu düşünülen kemiklere rastladı. Panikleyen temizlik görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Denizli'de çöpte insan kemiği bulundu (İHA)

Çöp kutusunda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin dikkatini kemiklerin üzerindeki yazılar çekti. Her kemiğin üzerinde hangi kemik olduğunu yazan ibarelerin bulunduğu öğrenildi. Kemiklerden birkaçını numune alarak hastaneye götüren polis ekipleri burada uzmanların görüşüne başvurdu.