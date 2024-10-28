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Denizli'de çöpte insan kemiği paniği! Ekipler harekete geçti! Üzerindeki yazılar...

Denizli Pamukkale’de kan donduran bir olay yaşandı. Bir temizlik personeli çöpte insana ait olduğu düşünülen kemik parçalarıyla karşılaştı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede kemiklerin üzerinde yazı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken toplanan kemikler incelenmek üzere İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilecek.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 11:44 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 11:44
Denizli’de çöpte insan kemiği paniği! Ekipler harekete geçti! Üzerindeki yazılar...

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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi üzerinde çöpü boşaltmak isteyen temizlik personeli çöp kutusunda insana ait olduğu düşünülen kemiklere rastladı. Panikleyen temizlik görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Denizli'de çöpte insan kemiği bulundu (İHA)Denizli'de çöpte insan kemiği bulundu (İHA)

Çöp kutusunda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin dikkatini kemiklerin üzerindeki yazılar çekti. Her kemiğin üzerinde hangi kemik olduğunu yazan ibarelerin bulunduğu öğrenildi. Kemiklerden birkaçını numune alarak hastaneye götüren polis ekipleri burada uzmanların görüşüne başvurdu.

Kemiklerin üzerinde yazılar olduğu tespit edildi (İHA)Kemiklerin üzerinde yazılar olduğu tespit edildi (İHA)

İNSAN KEMİĞİ OLABİLİR
Yapılan incelemelerin ardından doktorlar, kemiklerin bir tıp öğrencisinin kullandığı iskelet maketi olabileceği ihtimalinde bulunurken, gerçek insan kemiği olmasının da muhtemel olduğunu söyledi. Uzman görüşleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı olay yerinde detaylı inceleme talimatı verdi.

Kriminale gönderildi (İHA)Kriminale gönderildi (İHA)

Çöp kovasını boşaltan polis ekipleri tüm parçaları tek tek inceledi. İncelemelerin ardından toplanan kemikler incelenmek üzere İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilecek.

Soruşturma başlatıldı (İHA)Soruşturma başlatıldı (İHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Laboratuvarda yapılacak incelemelerin ardından kemiklerin bir insana mı yoksa makete mi ait olduğu kesinleşecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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